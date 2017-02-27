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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10729107301073110732

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 116
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
28%
33
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
14%
16
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 25 сер, 2023 14:02, всього редагувалось 4 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:43

повна маячня
1 літр пива потягне мінімум 300000 калорій

  Сибарит написав:А вы знали, что 1 калория - это количество энергии, расходуемое на разогрев 1 грамма воды на 1 градус по Цельсию.Таким бразом, если выпить литр холодного пива, температуры 4 градуса по Цельсию, то ваш организм затратит для разогрева его до температуры тела следущее колличество энергии: 1000 грамм Х (37С-4С) = 1000 Х 33 = 33000 калорий. Если учесть, что энергетическая ценность самого литра пива около 10000 калорий, то получается 23 тыс. калорий чистого худения, что приравнивается к 30 минутам бега трусцой. Следовательно - чтобы похудеть надо пить больше холодного пива!
kurdas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:50

emeta к счастью не вхожу в отары. уже готовы прыгать обратно?берете разбег?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:10

  kurdas написав:повна маячня
1 літр пива потягне мінімум 300000 калорій

  Сибарит написав:А вы знали, что 1 калория - это количество энергии, расходуемое на разогрев 1 грамма воды на 1 градус по Цельсию.Таким бразом, если выпить литр холодного пива, температуры 4 градуса по Цельсию, то ваш организм затратит для разогрева его до температуры тела следущее колличество энергии: 1000 грамм Х (37С-4С) = 1000 Х 33 = 33000 калорий. Если учесть, что энергетическая ценность самого литра пива около 10000 калорий, то получается 23 тыс. калорий чистого худения, что приравнивается к 30 минутам бега трусцой. Следовательно - чтобы похудеть надо пить больше холодного пива!

Різне пиво містить різний % алкоголю, але 1 л пива це 400 ккал і більше, 4 градусне не дуже і поп'єш, а на 23 ккал півгодини не побігаєш навіть найповільнішим підтюпцем:
Біг у середньому темпі з перепочинками забирає від 400 до 500 ккал на годину;
Біг в швидкому темпі дозволяє витратити 600-800 ккал в годину. https://alexus.com.ua/skilki-kalorij-sp ... na-vulici/

Окрім механічної роботи на саме переміщення тіла, у 2 і більша разів енергії витрачається на теплопродукцію, але людина не пічка і це все дуже індивідуально.

Собівартість нової банкноти 14 центів,
США запустили нову 100 доларову банкноту https://www.epravda.com.ua/news/2013/10/7/397620/
але так як люди, що роками тримають паперові гроші, надають чималий кредит США, то могли би організувати у знак вдячності за цю безпрецедентну допомогу легкий і дешевий обмін старих та зношених купюр.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............25.08.2023.........28.08.2023
дата розрахунку.............24.08.2023..........25.08.2023
Євро................................39,655.................39,5051...-0.38%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0803 (вчера 1.0844)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.05 (вчера 103.70).
Начавшийся вчера утром рост доллара продолжался целые сутки и к утру достиг нового летнего максимума, совсем чуть-чуть не дотянув до весеннего. Сейчас немного откатились.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В обменках черг нет. Рост тупо на хайпе "рубль па100". Страну заливают валютой. Дармовые грантовые 5 млрд долларов ежемесячно. Все кто огорчаются, что не купили па37, сидите на попе ровно - гривна обеспечена на годы вперед грантовыми вливаниями.
Zebra
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  #<1 ... 10729107301073110732
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