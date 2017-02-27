Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............25.08.2023.........28.08.2023 дата розрахунку.............24.08.2023..........25.08.2023 Євро................................39,655.................39,5051...-0.38% Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0803 (вчера 1.0844)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.05 (вчера 103.70). Начавшийся вчера утром рост доллара продолжался целые сутки и к утру достиг нового летнего максимума, совсем чуть-чуть не дотянув до весеннего. Сейчас немного откатились.
В обменках черг нет. Рост тупо на хайпе "рубль па100". Страну заливают валютой. Дармовые грантовые 5 млрд долларов ежемесячно. Все кто огорчаются, что не купили па37, сидите на попе ровно - гривна обеспечена на годы вперед грантовыми вливаниями.
Zebra написав:Страну заливают валютой. Дармовые грантовые 5 млрд долларов ежемесячно. Все кто огорчаются, что не купили па37, сидите на попе ровно - гривна обеспечена на годы вперед грантовыми вливаниями.
оно да, только... в правительстве, ВР, ОП и НБУ сидят жулики - и курсом уе вручную рулят тоже жулики.
Yuri_61 написав:Хто більш миліший для Неньки України на валютному фронті? Той хто скуповує долари і євро в банках України краще по високому курсі долара. Тим самим, він зв"язує гривню без потенційного збільшення гривневої маси в України. Це благодатно впливає на курс долара в Україні, він знижує курс долара, так як гривні на руках у пересічних менше залишається, нема тиску гривневого навісу. А той, хто під великі проценти в гривневі ОВДП або в депозити вкладується, той в майбутньому шкодить Україні збільшенням гривневої маси. В результаті це відкладена інфляція і девальвація гривні невідворотна. ОВДП і депозити по 18% - це через 3 роки неминуча кратна девальвація гривні. Так які ж ви патриоти?
А вы знали, что 1 калория - это количество энергии, расходуемое на разогрев 1 грамма воды на 1 градус по Цельсию.Таким бразом, если выпить литр холодного пива, температуры 4 градуса по Цельсию, то ваш организм затратит для разогрева его до температуры тела следущее колличество энергии: 1000 грамм Х (37С-4С) = 1000 Х 33 = 33000 калорий. Если учесть, что энергетическая ценность самого литра пива около 10000 калорий, то получается 23 тыс. калорий чистого худения, что приравнивается к 30 минутам бега трусцой. Следовательно - чтобы похудеть надо пить больше холодного пива!
Розрахунок не вірний! Теплоємність пива нижча ніж теплоємність води! Але хід думок мені подобається
Yuri_61 написав:Хто більш миліший для Неньки України на валютному фронті? Той хто скуповує долари і євро в банках України краще по високому курсі долара. Тим самим, він зв"язує гривню без потенційного збільшення гривневої маси в України. Це благодатно впливає на курс долара в Україні, він знижує курс долара, так як гривні на руках у пересічних менше залишається, нема тиску гривневого навісу. А той, хто під великі проценти в гривневі ОВДП або в депозити вкладується, той в майбутньому шкодить Україні збільшенням гривневої маси. В результаті це відкладена інфляція і девальвація гривні невідворотна. ОВДП і депозити по 18% - це через 3 роки неминуча кратна девальвація гривні. Так які ж ви патриоти?
Коли ви стоїте на касі, довго і прискіпливо перевіряєте доляри, то ви сповільнюєте швидкість обертання грошей в економіці і як наслідок сповільнюєте інфляцію. Так що продовжуйте в тому ж дусі