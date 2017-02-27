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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10730107311073210733>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 116
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
28%
33
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
14%
16
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............25.08.2023.........28.08.2023
дата розрахунку.............24.08.2023..........25.08.2023
Євро................................39,655.................39,5051...-0.38%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0803 (вчера 1.0844)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.05 (вчера 103.70).
Начавшийся вчера утром рост доллара продолжался целые сутки и к утру достиг нового летнего максимума, совсем чуть-чуть не дотянув до весеннего. Сейчас немного откатились.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В обменках черг нет. Рост тупо на хайпе "рубль па100". Страну заливают валютой. Дармовые грантовые 5 млрд долларов ежемесячно. Все кто огорчаются, что не купили па37, сидите на попе ровно - гривна обеспечена на годы вперед грантовыми вливаниями.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:34

  Zebra написав:Страну заливают валютой. Дармовые грантовые 5 млрд долларов ежемесячно. Все кто огорчаются, что не купили па37, сидите на попе ровно
- гривна обеспечена на годы вперед грантовыми вливаниями.
оно да, только...
в правительстве, ВР, ОП и НБУ сидят жулики - и курсом уе вручную рулят тоже жулики.

- так что "...но сало надо перепрятать!"
:D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:57

  Investor_K написав:
  sergey_sryvkin написав:здав синіх по 38,60


Де таке можливо?

Кам'янське
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:04

  Сибарит написав:
  Yuri_61 написав:Хто більш миліший для Неньки України на валютному фронті?
Той хто скуповує долари і євро в банках України краще по високому курсі долара.
Тим самим, він зв"язує гривню без потенційного збільшення гривневої маси в України.
Це благодатно впливає на курс долара в Україні, він знижує курс долара, так як гривні на руках у пересічних менше залишається, нема тиску гривневого навісу.
А той, хто під великі проценти в гривневі ОВДП або в депозити вкладується, той в майбутньому шкодить Україні збільшенням гривневої маси. В результаті це відкладена інфляція і девальвація гривні невідворотна.
ОВДП і депозити по 18% - це через 3 роки неминуча кратна девальвація гривні.
Так які ж ви патриоти?

А вы знали, что 1 калория - это количество энергии, расходуемое на разогрев 1 грамма воды на 1 градус по Цельсию.Таким бразом, если выпить литр холодного пива, температуры 4 градуса по Цельсию, то ваш организм затратит для разогрева его до температуры тела следущее колличество энергии: 1000 грамм Х (37С-4С) = 1000 Х 33 = 33000 калорий. Если учесть, что энергетическая ценность самого литра пива около 10000 калорий, то получается 23 тыс. калорий чистого худения, что приравнивается к 30 минутам бега трусцой. Следовательно - чтобы похудеть надо пить больше холодного пива!

Розрахунок не вірний! Теплоємність пива нижча ніж теплоємність води!
Але хід думок мені подобається
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У столиці БЕБ викрило фальшивомонетників, які планували продати півмільйона підроблених доларів США
https://esbu.gov.ua/news/u-stolytsi-beb ... lariv-ssha

І звичайно бакси не сині, зрозуміло чому. Саме тому й різниця по курсу.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:34

Zebra
Это конечно ваше право коллега топить за быков или медведей.То у вас по 55 на горизонте ,теперь по 37 будет всегда.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

88998899aleks написав:emeta к счастью не вхожу в отары. уже готовы прыгать обратно?берете разбег?
Соберитесь же, теряете прибыль, можете и без разбега)
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:31

  Yuri_61 написав:Яким чином НБУ убирає з ринку гривню і де вона накопичується?

гривня , яку НБУ забирає собі - вона ніде не накопичується, вона щезає (без жартів).

те, що називається депосертифікатами, тимчасово теж зникає зі звітності банківської системи, але через час НБУ цю гривню повертає.

основний засіб прибирання гривні - продаж валюти.
чи погашення державою ОВДП, які викупив НБУ - але в держави на це немає коштів.

ви це питали?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61 написав:Хто більш миліший для Неньки України на валютному фронті?
Той хто скуповує долари і євро в банках України краще по високому курсі долара.
Тим самим, він зв"язує гривню без потенційного збільшення гривневої маси в України.
Це благодатно впливає на курс долара в Україні, він знижує курс долара, так як гривні на руках у пересічних менше залишається, нема тиску гривневого навісу.
А той, хто під великі проценти в гривневі ОВДП або в депозити вкладується, той в майбутньому шкодить Україні збільшенням гривневої маси. В результаті це відкладена інфляція і девальвація гривні невідворотна.
ОВДП і депозити по 18% - це через 3 роки неминуча кратна девальвація гривні.
Так які ж ви патриоти?
Коли ви стоїте на касі, довго і прискіпливо перевіряєте доляри, то ви сповільнюєте швидкість обертання грошей в економіці і як наслідок сповільнюєте інфляцію. Так що продовжуйте в тому ж дусі
Boundless
 
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