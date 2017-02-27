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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10730107311073210733

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 116
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
28%
33
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
14%
16
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 20:21

Про наличную валюту

НБУ обновил статистику ввоза банками наличной валюты.
В июле ввоз сократился с $637790 до $321591.
В том числе:
- доллар - с 424400 до 217200;
- евро - с 207853 до 96194.
Напомню, что в июне ввоз долларов и общая сумма также существенно сократились.

На этом фоне возникновение дефицита и подорожание товара выглядит вполне естественным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:13

  Сибарит написав:Напомню, что в июне ввоз долларов и общая сумма также существенно сократились.

Напомните, в июне был подскок ? Или то что мы сейчас ощущаем - отголоски июня ?
P.S. Пятница, вечер, пытался похудеть :) Уже не соображаю.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:Напомните, в июне был подскок ? Или то что мы сейчас ощущаем - отголоски июня ?

Я не очень слежу за наличным курсом, но судя по моему заголовку в сообщении месячной давности, рост начался уже в июле. Можно предположить, что это следствие недопоставок в июне.
В июле поставки еще сократились - в августе рост ускорился.
Задержка вполне соответствует инерционности большой финансовой системы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:22

Игорь З вересня минулого року до травня цього везли стабільні 600-800 млн./міс., а потім в червні 424, в липні - 217 ...
Як на мене просто вирішили позбутись мотлоху, який назбирався. А стрибок курсу - побічний ефект
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:27

  Сибарит написав:Я не очень слежу за наличным курсом, но судя по моему заголовку в сообщении месячной давности, рост начался уже в июле. Можно предположить, что это следствие недопоставок в июне.
В июле поставки еще сократились - в августе рост ускорился.
Задержка вполне соответствует инерционности большой финансовой системы.

Отличная аналитика. А в открытом доступе нету планов на завоз товара не до конца года, а хотя бы на пару месяцев вперёд ? И ещё интересно от кого (чего) зависит кол-во завозимой валюты ? Сложность завоза мы понимаем, но неужели два месяца назад было легче ее завозить ?
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:32

  Дюрі-бачі написав:Игорь З вересня минулого року до травня цього везли стабільні 600-800 млн./міс.,

Обратите внимание - январь, февраль 22-го.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:33

Игорь
Увы, только на месяц назад :(
Возят банки, а они информацией делиться не любят, особенно планами.
Я даже не знаю, кто сейчас возит?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:50

  Сибарит написав:Игорь
Увы, только на месяц назад :(
Возят банки, а они информацией делиться не любят, особенно планами.
Я даже не знаю, кто сейчас возит?

Походу ніхто. Бо купюри у поганому стані
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:19

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:Игорь
Увы, только на месяц назад :(
Возят банки, а они информацией делиться не любят, особенно планами.
Я даже не знаю, кто сейчас возит?

Походу ніхто. Бо купюри у поганому стані

Дешевше буде ?
Як це ніхто, якщо завезли 321521 ?
Якщо Вам не попадалися новенькі купюри це не означає що по всій Неньці їх немає, бо я не думаю, що Ви такий крупний кіт.
А хто каже що завозять тільки нові, а не мотлох ? Ви ж не думаєте, що у казначея, чи хто там відповідальний, є вимоги - приймемо тільки нові.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:47

  Сибарит написав:Игорь
Увы, только на месяц назад :(
Возят банки, а они информацией делиться не любят, особенно планами.
Я даже не знаю, кто сейчас возит?

Грят Аваль
demichh
 
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