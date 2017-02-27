НБУ обновил статистику ввоза банками наличной валюты. В июле ввоз сократился с $637790 до $321591. В том числе: - доллар - с 424400 до 217200; - евро - с 207853 до 96194. Напомню, что в июне ввоз долларов и общая сумма также существенно сократились.
На этом фоне возникновение дефицита и подорожание товара выглядит вполне естественным.
Игорь написав:Напомните, в июне был подскок ? Или то что мы сейчас ощущаем - отголоски июня ?
Я не очень слежу за наличным курсом, но судя по моему заголовку в сообщении месячной давности, рост начался уже в июле. Можно предположить, что это следствие недопоставок в июне. В июле поставки еще сократились - в августе рост ускорился. Задержка вполне соответствует инерционности большой финансовой системы.
Игорь З вересня минулого року до травня цього везли стабільні 600-800 млн./міс., а потім в червні 424, в липні - 217 ... Як на мене просто вирішили позбутись мотлоху, який назбирався. А стрибок курсу - побічний ефект
Сибарит написав:Я не очень слежу за наличным курсом, но судя по моему заголовку в сообщении месячной давности, рост начался уже в июле. Можно предположить, что это следствие недопоставок в июне. В июле поставки еще сократились - в августе рост ускорился. Задержка вполне соответствует инерционности большой финансовой системы.
Отличная аналитика. А в открытом доступе нету планов на завоз товара не до конца года, а хотя бы на пару месяцев вперёд ? И ещё интересно от кого (чего) зависит кол-во завозимой валюты ? Сложность завоза мы понимаем, но неужели два месяца назад было легче ее завозить ?
Сибарит написав:Игорь Увы, только на месяц назад Возят банки, а они информацией делиться не любят, особенно планами. Я даже не знаю, кто сейчас возит?
Походу ніхто. Бо купюри у поганому стані
Дешевше буде ? Як це ніхто, якщо завезли 321521 ? Якщо Вам не попадалися новенькі купюри це не означає що по всій Неньці їх немає, бо я не думаю, що Ви такий крупний кіт. А хто каже що завозять тільки нові, а не мотлох ? Ви ж не думаєте, що у казначея, чи хто там відповідальний, є вимоги - приймемо тільки нові.