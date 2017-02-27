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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:32
Сибарит написав: Игорь написав:
Напомните, в июне был подскок ? Или то что мы сейчас ощущаем - отголоски июня ?
Я не очень слежу за наличным курсом, но судя по моему заголовку в сообщении
месячной давности, рост начался уже в июле. Можно предположить, что это следствие недопоставок в июне.
В июле поставки еще сократились - в августе рост ускорился.
Задержка вполне соответствует инерционности большой финансовой системы.
красавчи$,в тему!
плюсую.
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shatenerbi
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