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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10731107321073310734

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 116
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
28%
33
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
14%
16
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:32

  Сибарит написав:
  Игорь написав:Напомните, в июне был подскок ? Или то что мы сейчас ощущаем - отголоски июня ?

Я не очень слежу за наличным курсом, но судя по моему заголовку в сообщении месячной давности, рост начался уже в июле. Можно предположить, что это следствие недопоставок в июне.
В июле поставки еще сократились - в августе рост ускорился.
Задержка вполне соответствует инерционности большой финансовой системы.



красавчи$,в тему!
плюсую.
shatenerbi
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