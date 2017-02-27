Додано: Суб 26 сер, 2023 11:15

Валютний ринок та фінансові результати

Збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків вищими темпами порівняно зі зростанням попиту на неї обумовило скорочення чистого попиту на іноземну валюту на МВРУ. Відповідно чистий продаж іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку зменшився минулого тижня до 406 млн доларів США (порівняно із 469 млн доларів США тижнем раніше).

Обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку. Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними Національного банку досягли 41,7 млрд доларів США (+6,9% або 2,7 млрд доларів США за місяць), що забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Крім того, 22 серпня, до держбюджету надійшов сьомий транш у розмірі 1,5 млрд євро в рамках програми макрофінансової допомоги ЄС. У цілому у 2023 році Україна отримала вже 12 млрд євро пільгового кредитного фінансування із передбачених цією програмою 18 млрд євро. Термін погашення кредиту складає 35 років. При цьому відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватиме Сторона ЄС. Макрофінансова допомога, як і в попередні періоди, спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних.

Фінансовий сектор

За даними Національного банку у січні-липні 2023 року чистий прибуток банківської системи збільшився до 83,2 млрд. гривень (+15,5 млрд. грн у червні), що перевищує відповідний показник за весь 2021 рік. Чисті процентні доходи банків за 7 місяців 2023 року становили 111,3 млрд. гривень (+40,7% YOY), чисті комісійні доходи – 29,4 млрд. гривень (+16,3% YOY) та поряд із позитивним результатом переоцінки вартості цінних паперів виступали факторами покращення фінансових результатів банків. Натомість обсяг відрахувань у резерви за активними операціями, який у 2022 році виступав головним чинником погіршення фінансових результатів банків (понад 120 млрд грн), з початку 2023 року залишається помірним (4,9 млрд грн). Рентабельність активів банків за січень-червень 2023 р. становила 6,8%, капіталу – 67,5%.

Позитивні фінансові результати діяльності дозволяють банківській системі України демонструвати високі показники адекватності капіталу, які за результатами липня становили 24,3% для регулятивного та 14,8% - для основного капіталу банків.

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) залишався на рівні близько 700 млрд грн, у тому числі понад 500 млрд грн – у депозитних сертифікатах НБУ, в умовах помірних витрат з Єдиного казначейського рахунку Уряду, що були стерилізовані шляхом інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти. Надлишок ліквідності обумовлює низький попит банків на кредити рефінансування та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ.

На умовах програми «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня банками було видано 668 пільгових кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн, у тому числі 462 кредити на суму 1,1 млрд грн – державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою сягнула 35,5 тисяч на загальну суму 135,7 млрд. гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу левову частку кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.



Б. Данилишин.