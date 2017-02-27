Shaman написав:а потім - ой, а чого гривня обвалилася?
ИМХО гривня після перемоги обвалиться в будь-якому випадку. Але поточні дії НБУ будуть причиною більшого обвалу і замість оптимістичного х3 отримаємо х10
Закарпатська школа економіки пробиває чергове дно? Тільки закінчені невізгласи можуть дозволити собі такі "коментарі"((( Зарубіть на вашому угорському носі, гривня не впаде, бо переможені рашисти будуть платити репарації після нашої перемоги, все просто як апельсин, якщо важко, то перечитайте ще багато разів написане!
Shaman написав:по-перше, чому економіка вмирає? було зрозуміле падіння, наразі падіння вже немає.
Бо зараз вигідніше тримати кошти на рахунку чи депозиту, ніж щось виробляти. Хоть щось з виготовленням дронів почали вирішувати тільки недавно. Взагалі країна у війні, а гроші валяються на рахунку, а не йдуть на побудову дронів, снарядів і т.д. Ну і відсутність пільгових кредитів відновлення/посилення енергетики турбує мене ще більше.
Shaman написав:а які гранти пилять банкіри?
Міжнародні він ЄС, США, МВФ ...
не знаю жодного бізнесу, який би свідомо тримав гроші на рахунку - всі працюють, як можуть. деякі навіть краще, ніж до війни.
ви плутаєте різні речі - так у країни війна, а у вас на рахунку гроші. чому ви на свої гроші не виробляєте дрони? а гроші держави йдуть по своїх напрямках.
а на рахунках лежать ваші гроші, гроші інших форумчан, гроші військових. спочатку треба розкласти на складові, а потім вже робити висновки.
відсутність кредитів на відновлення енергетики вас турбує лише тому, що немає згадки в інтернеті - це ж не значить, що їх немає
а остання фраза - взагалі незрозуміла. банки не мають відношення до міжнародних грантів, але так гроші проходять через банки. коли ви тримаєте гроші в банку, це ж не значить, що банк пилить ваші гроші.
давайте або вивчаємо, як працює банківська система, або не робим таких смішних висновків з власного досвіду каруселей та розпилу бюджетів проектів.
Shaman написав:які саме поточні дії? поясніть свою думку
Вилучення гривні з обігу в той час, коли ЗВР росте. Через ОВДП на тривалий термін ще можна якось зрозуміти, а от депозитні сертифікати під величезні % при майже відсутньому кредитуванні пріоритетних галузей... Коли офіційна інфляція 12%, а облікова ставка 22% то в мене виникає десонанс. Особливо коли на цьому заробляють власники банків. От на каруселях певну частину міжнародного гранту пилимо і ми.
Shaman написав:які саме поточні дії? поясніть свою думку
Вилучення гривні з обігу в той час, коли ЗВР росте. Через ОВДП на тривалий термін ще можна якось зрозуміти, а от депозитні сертифікати під величезні % при майже відсутньому кредитуванні пріоритетних галузей...
гривня не вилучається, окрім 3міс депосерт - але їх відносно небагато- вся інша гривня кожен день на рахунках.
відсутність кредитування - з одного боку, це не добре. з іншого боку - можливо немає потреби. й так, кредитування не зменшує кількість грошей в банківський системі. якщо спрощено, то це різні механізми - коли банк видає кредити, це змінює розмір кредитів, але не впливає на ліквідність банківської системи. а от коди НБУ забирає на 3міс депо гроші - тоді ліквідність зменшується. й відповідно кредитувати вже немає за що.
але пам'ятайте - відсутність кредитування - це не через депосретифікати, а коли немає кредитів - банк вже кладе гроші в НБУ.
а ОВДП - це борги держави. й вони теж не зменшують ліквідність.
я бачу, плутанина виникає через те, що багато хто під назвою держава має на увазі й НБУ, й державний бюджет. це різні речі, й функціонують вони за різними правилами
й вкотре повторюю - в нашому випадку ці пов'язані процеси - ростуть ЗВР - зростає об'єм гривні
Дюрі-бачі написав:ИМХО гривня після перемоги обвалиться в будь-якому випадку. Але поточні дії НБУ будуть причиною більшого обвалу і замість оптимістичного х3 отримаємо х10
Закарпатська школа економіки пробиває чергове дно? Тільки закінчені невізгласи можуть дозволити собі такі "коментарі"((( Зарубіть на вашому угорському носі, гривня не впаде, бо переможені рашисти будуть платити репарації після нашої перемоги, все просто як апельсин, якщо важко, то перечитайте ще багато разів написане!
Звернемося до фактів.
Генеральна Асамблея ООН на екстреному засіданні 14 листопада 2022 року ухвалила резолюцію, яка передбачає відповідальність Росії за виплату репарацій Україні. За документ, який визнає Росію винною у завданні шкоди Україні внаслідок повномасштабного військового вторгнення та закликає РФ відшкодувати його, проголосували 94 держави. 14 країн висловилися проти, 73 утрималися. Проте, Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер, тобто не є обов'язковими до виконання з погляду міжнародного права. Рішення стало б ще більш вагомим, якби було підтримане переважною більшістю голосів. Змусити виплатити репарації, задіявши існуючі міжнародні механізми, дуже складно. У Міжнародному суді ООН, рішення якого мають юридичну силу, існує проблема юрисдикції. Він має право розглядати справи лише в тому випадку, якщо обидві держави погодилися стати сторонами судового розгляду. Юридично зобов'язуюче рішення про виплату репарацій міг би ухвалити Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Однак для того, щоб суд міг порушити справу за звинуваченням у злочинах агресії, необхідна резолюція Ради Безпеки ООН, а РФ, як постійний член Ради безпеки ООН, очікувано накладе вето на це рішення. Третя інстанція, яка теоретично могла б зобов'язати виплачувати репарації – Європейський суд із прав людини. Однак Росія вийшла зі складу Ради Європи і більше не підкоряється рішенням усіх її механізмів. Для конфіскації російських активів та переказу грошей в Україну необхідна юридична підстава, судове чи арбітражне рішення. Але міжнародної арбітражної комісії досі немає, а рішення національних судів про вилучення пов'язані з правовими труднощами. Обставиною, за якої Росія погодиться на виплату репарацій, може стати її поразка у війні.
Shaman написав:а ОВДП - це борги держави. й вони теж не зменшують ліквідність.
Я явно чогось не розумі. Хіба коли комерційний банк (не НБУ) купує ОВДП він не переводить кошти на певний рахунок і вони не вилучаються із економіки до погашення? Чи Ви вважаєте, що якщо мінфін потратить їх на зарплати бюджетникам, то вони повернуться знову в економіку.
Shaman написав:але пам'ятайте - відсутність кредитування - це не через депосретифікати, а коли немає кредитів - банк вже кладе гроші в НБУ.
Кредитування нема, бо під 30% рідко який бізнес може дозволити собі кредит.
Shaman написав:висока облікова ставка - треба зменшувати.
100% вже в лютому потрібно було зменшувати і зараз мати десь 15%