Додано: Суб 26 сер, 2023 12:55

Дюрі-бачі написав: Shaman написав: по-перше, чому економіка вмирає? було зрозуміле падіння, наразі падіння вже немає. по-перше, чому економіка вмирає? було зрозуміле падіння, наразі падіння вже немає.

Бо зараз вигідніше тримати кошти на рахунку чи депозиту, ніж щось виробляти.

Хоть щось з виготовленням дронів почали вирішувати тільки недавно. Взагалі країна у війні, а гроші валяються на рахунку, а не йдуть на побудову дронів, снарядів і т.д.

Ну і відсутність пільгових кредитів відновлення/посилення енергетики турбує мене ще більше.



Shaman написав: а які гранти пилять банкіри?

Міжнародні він ЄС, США, МВФ ... Бо зараз вигідніше тримати кошти на рахунку чи депозиту, ніж щось виробляти.Хоть щось з виготовленням дронів почали вирішувати тільки недавно., а не йдуть на побудову дронів, снарядів і т.д.Ну і відсутність пільгових кредитів відновлення/посилення енергетики турбує мене ще більше.Міжнародні він ЄС, США, МВФ ...

не знаю жодного бізнесу, який би свідомо тримав гроші на рахунку - всі працюють, як можуть. деякі навіть краще, ніж до війни.ви плутаєте різні речі - так у країни війна, а у вас на рахунку гроші. чому ви на свої гроші не виробляєте дрони? а гроші держави йдуть по своїх напрямках.а на рахунках лежать ваші гроші, гроші інших форумчан, гроші військових. спочатку треба розкласти на складові, а потім вже робити висновки.відсутність кредитів на відновлення енергетики вас турбує лише тому, що немає згадки в інтернеті - це ж не значить, що їх немаєа остання фраза - взагалі незрозуміла. банки не мають відношення до міжнародних грантів, але так гроші проходять через банки. коли ви тримаєте гроші в банку, це ж не значить, що банк пилить ваші гроші.давайте або вивчаємо, як працює банківська система, або не робим таких смішних висновків з власного досвіду каруселей та розпилу бюджетів проектів.