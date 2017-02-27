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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10733107341073510736

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 116
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
28%
33
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
14%
16
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:15

  Дюрі-бачі написав:
ось тут Кущ більш грамотно сформулював мою позицію
https://biz.censor.net/resonance/342859 ... ahunok_nbu


плюсую
за цей бенкет під час чуми розплатяться пересічні кратною девальвацією гривні у недалекому майбутньому
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:23

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а ОВДП - це борги держави. й вони теж не зменшують ліквідність.

Я явно чогось не розумі. Хіба коли комерційний банк (не НБУ) купує ОВДП він не переводить кошти на певний рахунок і вони не вилучаються із економіки до погашення? Чи Ви вважаєте, що якщо мінфін потратить їх на зарплати бюджетникам, то вони повернуться знову в економіку.
  Shaman написав:але пам'ятайте - відсутність кредитування - це не через депосретифікати, а коли немає кредитів - банк вже кладе гроші в НБУ.

Кредитування нема, бо під 30% рідко який бізнес може дозволити собі кредит.
  Shaman написав:висока облікова ставка - треба зменшувати.

100% вже в лютому потрібно було зменшувати і зараз мати десь 15%

ось тут Кущ більш грамотно сформулював мою позицію
https://biz.censor.net/resonance/342859 ... ahunok_nbu

коли банк чи ще хтось купує ОВДП, то вони потрапляють в казначейство, тобто йдуть з банківської системи. в державних фінансах це три стовпа: НБУ, казначейство (бюджет) та банківська система.

але навіщо бюджету гроші? - щоб витрачати. й через деякий час гроші повернуться в банківську систему - чи через сплату бюджетникам, чи через оплату постачальникам бюджету, чи через погашення старих ОВДП

25% - дорого, але що робити - нових може й не беруть, а по старим - платять. й ще є чарівні кредити 5-7-9%. по яким банки все одно отримують 25%. хто ж платить різницю? 8)
Залучаючи у населення гроші на депозити під 13-15%, банки заробляють мільярди перевкладаючи їх у тримісячні депозитні сертифікати під 25%. Фінансує цю схему державний бюджет через збільшені витрати на обслуговування державного боргу.

перша фраза чітко показує, що "експерт взагалі не в темі". :roll: точніше, теж любитель хайпових фраз. діла по тексту він трохи пояснює свою думку.
Саме тому, обсяг вкладень банків у депозитні сертифікати НБУ зріс у 2022 році з 95 млрд грн на початок року, до 456 млрд грн на кінець або у майже ніж у 5 разів.

розмір вкладень в депосертифікати зріс через емісію в 400 ярдів грн в 2022 році

й основні бенефіціари по депосретифікатах - це держбанки
Shaman
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