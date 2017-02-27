Shaman написав:а ОВДП - це борги держави. й вони теж не зменшують ліквідність.
Я явно чогось не розумі. Хіба коли комерційний банк (не НБУ) купує ОВДП він не переводить кошти на певний рахунок і вони не вилучаються із економіки до погашення? Чи Ви вважаєте, що якщо мінфін потратить їх на зарплати бюджетникам, то вони повернуться знову в економіку.
Shaman написав:але пам'ятайте - відсутність кредитування - це не через депосретифікати, а коли немає кредитів - банк вже кладе гроші в НБУ.
Кредитування нема, бо під 30% рідко який бізнес може дозволити собі кредит.
Shaman написав:висока облікова ставка - треба зменшувати.
100% вже в лютому потрібно було зменшувати і зараз мати десь 15%
коли банк чи ще хтось купує ОВДП, то вони потрапляють в казначейство, тобто йдуть з банківської системи. в державних фінансах це три стовпа: НБУ, казначейство (бюджет) та банківська система.
але навіщо бюджету гроші? - щоб витрачати. й через деякий час гроші повернуться в банківську систему - чи через сплату бюджетникам, чи через оплату постачальникам бюджету, чи через погашення старих ОВДП
25% - дорого, але що робити - нових може й не беруть, а по старим - платять. й ще є чарівні кредити 5-7-9%. по яким банки все одно отримують 25%. хто ж платить різницю?
Залучаючи у населення гроші на депозити під 13-15%, банки заробляють мільярди перевкладаючи їх у тримісячні депозитні сертифікати під 25%. Фінансує цю схему державний бюджет через збільшені витрати на обслуговування державного боргу.
перша фраза чітко показує, що "експерт взагалі не в темі". точніше, теж любитель хайпових фраз. діла по тексту він трохи пояснює свою думку.
Саме тому, обсяг вкладень банків у депозитні сертифікати НБУ зріс у 2022 році з 95 млрд грн на початок року, до 456 млрд грн на кінець або у майже ніж у 5 разів.
розмір вкладень в депосертифікати зріс через емісію в 400 ярдів грн в 2022 році
й основні бенефіціари по депосретифікатах - це держбанки