Генеральна Асамблея ООН на екстреному засіданні 14 листопада 2022 року ухвалила резолюцію, яка передбачає відповідальність Росії за виплату репарацій Україні. За документ, який визнає Росію винною у завданні шкоди Україні внаслідок повномасштабного військового вторгнення та закликає РФ відшкодувати його, проголосували 94 держави. 14 країн висловилися проти, 73 утрималися.

Проте, Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер, тобто не є обов'язковими до виконання з погляду міжнародного права. Рішення стало б ще більш вагомим, якби було підтримане переважною більшістю голосів.

Змусити виплатити репарації, задіявши існуючі міжнародні механізми, дуже складно. У Міжнародному суді ООН, рішення якого мають юридичну силу, існує проблема юрисдикції. Він має право розглядати справи лише в тому випадку, якщо обидві держави погодилися стати сторонами судового розгляду.

Юридично зобов'язуюче рішення про виплату репарацій міг би ухвалити Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Однак для того, щоб суд міг порушити справу за звинуваченням у злочинах агресії, необхідна резолюція Ради Безпеки ООН, а РФ, як постійний член Ради безпеки ООН, очікувано накладе вето на це рішення.

Третя інстанція, яка теоретично могла б зобов'язати виплачувати репарації – Європейський суд із прав людини. Однак Росія вийшла зі складу Ради Європи і більше не підкоряється рішенням усіх її механізмів.

Для конфіскації російських активів та переказу грошей в Україну необхідна юридична підстава, судове чи арбітражне рішення. Але міжнародної арбітражної комісії досі немає, а рішення національних судів про вилучення пов'язані з правовими труднощами.

Обставиною, за якої Росія погодиться на виплату репарацій, може стати її поразка у війні.