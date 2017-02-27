RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10732107331073410735

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 116
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
28%
33
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
14%
16
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 12:58

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а потім - ой, а чого гривня обвалилася?
ИМХО гривня після перемоги обвалиться в будь-якому випадку. Але поточні дії НБУ будуть причиною більшого обвалу і замість оптимістичного х3 отримаємо х10

які саме поточні дії? поясніть свою думку

ІМХО - це те, що не збільшують поточний фіксований курс - а треба. й висока облікова ставка - треба зменшувати. це взагалі дві речі, які протирічать одна іншій. треба або, або.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4113
З нами з: 29.09.19
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 13:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:які саме поточні дії? поясніть свою думку
Вилучення гривні з обігу в той час, коли ЗВР росте. Через ОВДП на тривалий термін ще можна якось зрозуміти, а от депозитні сертифікати під величезні % при майже відсутньому кредитуванні пріоритетних галузей...
Коли офіційна інфляція 12%, а облікова ставка 22% то в мене виникає десонанс. Особливо коли на цьому заробляють власники банків. От на каруселях певну частину міжнародного гранту пилимо і ми.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 29.07.22
Подякував: 152 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 13:35

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:які саме поточні дії? поясніть свою думку
Вилучення гривні з обігу в той час, коли ЗВР росте. Через ОВДП на тривалий термін ще можна якось зрозуміти, а от депозитні сертифікати під величезні % при майже відсутньому кредитуванні пріоритетних галузей...

гривня не вилучається, окрім 3міс депосерт - але їх відносно небагато- вся інша гривня кожен день на рахунках.

відсутність кредитування - з одного боку, це не добре. з іншого боку - можливо немає потреби. й так, кредитування не зменшує кількість грошей в банківський системі. якщо спрощено, то це різні механізми - коли банк видає кредити, це змінює розмір кредитів, але не впливає на ліквідність банківської системи. а от коди НБУ забирає на 3міс депо гроші - тоді ліквідність зменшується. й відповідно кредитувати вже немає за що.

але пам'ятайте - відсутність кредитування - це не через депосретифікати, а коли немає кредитів - банк вже кладе гроші в НБУ.

а ОВДП - це борги держави. й вони теж не зменшують ліквідність.

я бачу, плутанина виникає через те, що багато хто під назвою держава має на увазі й НБУ, й державний бюджет. це різні речі, й функціонують вони за різними правилами

й вкотре повторюю - в нашому випадку ці пов'язані процеси - ростуть ЗВР - зростає об'єм гривні
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4113
З нами з: 29.09.19
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 14:09

  somilitark написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО гривня після перемоги обвалиться в будь-якому випадку. Але поточні дії НБУ будуть причиною більшого обвалу і замість оптимістичного х3 отримаємо х10

Закарпатська школа економіки пробиває чергове дно?
Тільки закінчені невізгласи можуть дозволити собі такі "коментарі"(((
Зарубіть на вашому угорському носі, гривня не впаде, бо переможені рашисти будуть платити репарації після нашої перемоги, все просто як апельсин, якщо важко, то перечитайте ще багато разів написане!

Звернемося до фактів.
Генеральна Асамблея ООН на екстреному засіданні 14 листопада 2022 року ухвалила резолюцію, яка передбачає відповідальність Росії за виплату репарацій Україні. За документ, який визнає Росію винною у завданні шкоди Україні внаслідок повномасштабного військового вторгнення та закликає РФ відшкодувати його, проголосували 94 держави. 14 країн висловилися проти, 73 утрималися.
Проте, Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер, тобто не є обов'язковими до виконання з погляду міжнародного права. Рішення стало б ще більш вагомим, якби було підтримане переважною більшістю голосів.
Змусити виплатити репарації, задіявши існуючі міжнародні механізми, дуже складно. У Міжнародному суді ООН, рішення якого мають юридичну силу, існує проблема юрисдикції. Він має право розглядати справи лише в тому випадку, якщо обидві держави погодилися стати сторонами судового розгляду.
Юридично зобов'язуюче рішення про виплату репарацій міг би ухвалити Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Однак для того, щоб суд міг порушити справу за звинуваченням у злочинах агресії, необхідна резолюція Ради Безпеки ООН, а РФ, як постійний член Ради безпеки ООН, очікувано накладе вето на це рішення.
Третя інстанція, яка теоретично могла б зобов'язати виплачувати репарації – Європейський суд із прав людини. Однак Росія вийшла зі складу Ради Європи і більше не підкоряється рішенням усіх її механізмів.
Для конфіскації російських активів та переказу грошей в Україну необхідна юридична підстава, судове чи арбітражне рішення. Але міжнародної арбітражної комісії досі немає, а рішення національних судів про вилучення пов'язані з правовими труднощами.
Обставиною, за якої Росія погодиться на виплату репарацій, може стати її поразка у війні.
Прораб
 
Повідомлень: 836
З нами з: 02.03.19
Подякував: 555 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 14:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а ОВДП - це борги держави. й вони теж не зменшують ліквідність.

Я явно чогось не розумі. Хіба коли комерційний банк (не НБУ) купує ОВДП він не переводить кошти на певний рахунок і вони не вилучаються із економіки до погашення? Чи Ви вважаєте, що якщо мінфін потратить їх на зарплати бюджетникам, то вони повернуться знову в економіку.
  Shaman написав:але пам'ятайте - відсутність кредитування - це не через депосретифікати, а коли немає кредитів - банк вже кладе гроші в НБУ.

Кредитування нема, бо під 30% рідко який бізнес може дозволити собі кредит.
  Shaman написав:висока облікова ставка - треба зменшувати.

100% вже в лютому потрібно було зменшувати і зараз мати десь 15%

ось тут Кущ більш грамотно сформулював мою позицію
https://biz.censor.net/resonance/342859 ... ahunok_nbu
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 29.07.22
Подякував: 152 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 18:23

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а ОВДП - це борги держави. й вони теж не зменшують ліквідність.

Я явно чогось не розумі. Хіба коли комерційний банк (не НБУ) купує ОВДП він не переводить кошти на певний рахунок і вони не вилучаються із економіки до погашення? Чи Ви вважаєте, що якщо мінфін потратить їх на зарплати бюджетникам, то вони повернуться знову в економіку.
  Shaman написав:але пам'ятайте - відсутність кредитування - це не через депосретифікати, а коли немає кредитів - банк вже кладе гроші в НБУ.

Кредитування нема, бо під 30% рідко який бізнес може дозволити собі кредит.
  Shaman написав:висока облікова ставка - треба зменшувати.

100% вже в лютому потрібно було зменшувати і зараз мати десь 15%

ось тут Кущ більш грамотно сформулював мою позицію
https://biz.censor.net/resonance/342859 ... ahunok_nbu

коли банк чи ще хтось купує ОВДП, то вони потрапляють в казначейство, тобто йдуть з банківської системи. в державних фінансах це три стовпа: НБУ, казначейство (бюджет) та банківська система.

але навіщо бюджету гроші? - щоб витрачати. й через деякий час гроші повернуться в банківську систему - чи через сплату бюджетникам, чи через оплату постачальникам бюджету, чи через погашення старих ОВДП

25% - дорого, але що робити - нових може й не беруть, а по старим - платять. й ще є чарівні кредити 5-7-9%. по яким банки все одно отримують 25%. хто ж платить різницю? 8)
Залучаючи у населення гроші на депозити під 13-15%, банки заробляють мільярди перевкладаючи їх у тримісячні депозитні сертифікати під 25%. Фінансує цю схему державний бюджет через збільшені витрати на обслуговування державного боргу.

перша фраза чітко показує, що "експерт взагалі не в темі". :roll: точніше, теж любитель хайпових фраз. діла по тексту він трохи пояснює свою думку.
Саме тому, обсяг вкладень банків у депозитні сертифікати НБУ зріс у 2022 році з 95 млрд грн на початок року, до 456 млрд грн на кінець або у майже ніж у 5 разів.

розмір вкладень в депосертифікати зріс через емісію в 400 ярдів грн в 2022 році

й основні бенефіціари по депосретифікатах - це держбанки
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4113
З нами з: 29.09.19
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 10:24

Нерезиденти розчарувалися в ОВДП

https://delo.ua/finance/nerezidenti-roz ... ii-414589/

для роздумів:
За неделю с 21 по 25 августа Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 590,15 млн долларов и купил 1,04 млн долларов.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/08/27/703616/
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 27 сер, 2023 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2621
З нами з: 30.09.15
Подякував: 346 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 10:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Незрозуміло чого боятись відтоку 1,5 млрд. $ при ЗВР 42+. Могли б і відкрутити гайки.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 29.07.22
Подякував: 152 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:32

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... Q/viewform

$3000 за кращі стратегії відновлення бізнесу та робочих місць

Міністерство цифрової трансформації запускає освітньо-грантову програму "Міцність", яка передбачає грант у 3 тис доларів авторам найкращих стратегій з відновлення бізнесу та створенню нових робочих місць.

Загалом на програму буде виділено 60 тисяч доларів. По 3 тис доларів отримають 20 найкращих стратегій. Освітні івенти відбудуться у центрах Дія.Бізнес. Вони передбачають воркшопи, майстер-класи, лекції та семінарами.

"Експерти допоможуть прокачати скіли з планування бізнесу, маркетингу, міжнародної торгівлі, розвитку інновацій, психологічної стійкості тощо", - розповів Федоров.

Зареєструватися можна за посиланням.

долучайтеcь
yama
 
Повідомлень: 4482
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8792 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10732107331073410735
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3305, 3306, 3307
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33067 36305354
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2023 09:55
Rack
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22911025
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12947796
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4266)
27.08.2023 11:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.