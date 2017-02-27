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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 сер, 2023 19:46
Наша економіка донатна. Якщо буде кредитування економіки, значить почнеться вимивання робочої сили з мобілізаційного ресурсу. Не тямите ви.
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Додано: Нед 27 сер, 2023 20:28
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Додано: Нед 27 сер, 2023 21:27
Ну що там буде з курсом?
Каруселі up or down?
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Investor_K спочатку вниз, а потім - вгору.
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