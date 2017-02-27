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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10733107341073510736

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 117
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
28%
33
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
15%
17
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 19:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Наша економіка донатна. Якщо буде кредитування економіки, значить почнеться вимивання робочої сили з мобілізаційного ресурсу. Не тямите ви.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 20:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 21:27

Ну що там буде з курсом?
Каруселі up or down?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 21:38

Investor_K спочатку вниз, а потім - вгору.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 21:50

Ну що там курс біг-мака?)))

https://youtube.com/shorts/2jvzY4OTkXg? ... HRIzHoSLzo
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 23:01

  ТИХИЙ написав:В Україні планують запровадити новий податок - на надмірно високі прибутки в банках
:arrow: https://forbes.ua/money/podilitisya-nes ... 2023-15628
:arrow: https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrayini- ... 74140.html

так більше 50% БС держбанки, які тримають чимало ОВДП і не тільки,
це якась нова маячня "відняти і поділити"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 07:17

  flyman написав:
  ТИХИЙ написав:В Україні планують запровадити новий податок - на надмірно високі прибутки в банках
:arrow: https://forbes.ua/money/podilitisya-nes ... 2023-15628
:arrow: https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrayini- ... 74140.html

так більше 50% БС держбанки, які тримають чимало ОВДП і не тільки,
це якась нова маячня "відняти і поділити"
гетьманцев та самодур це майже синоніми
sens
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