Сибарит написав:НБУ обновил статистику ввоза банками наличной валюты. В июле ввоз сократился с $637790 до $321591. В том числе: - доллар - с 424400 до 217200; - евро - с 207853 до 96194. Напомню, что в июне ввоз долларов и общая сумма также существенно сократились.
На этом фоне возникновение дефицита и подорожание товара выглядит вполне естественным.
Сибарит написав:Игорь Увы, только на месяц назад Возят банки, а они информацией делиться не любят, особенно планами. Я даже не знаю, кто сейчас возит?
Вітаю. Запропоную вам ось таке припущення. Я в нього не вірю, але і не стверджую, що це не можливо. Так, просто подивитись на реакцію форумчан.
Конверт-депозити перестали виконувати свою функцію і банки (неформально можливо із дозволу НБУ) перестали ДУЖЕ СИЛЬНО турбуватись із приводу поповнення запасів паперової валюти. Можливо це дорого і не вигідно банкам, а можливо ще щось, проте таким чином вдалось ще і трішки розтермосити ринок. І на ввезенні готівки в країну зекономили та і інтерес до валютних депозитів відновили. Кілька банків навіть трішечки підняли вартість купівлі долара через депозит.