Додано: Пон 28 сер, 2023 12:10

Дюрі-бачі написав: 100% вже в лютому потрібно було зменшувати і зараз мати десь 15%



ось тут Кущ більш грамотно сформулював мою позицію

https://biz.censor.net/resonance/342859 ... ahunok_nbu 100% вже в лютому потрібно було зменшувати і зараз мати десь 15%ось тут Кущ більш грамотно сформулював мою позицію

Економіка це складна система. Облікова ставка - це лише один із інструментів, який діє тим краще/швидше, чим більша трансмісія цієї облікової ставки. Якщо остання дуже інерційна (так як у нас), то якщо дуже часто змінювати облікову ставку - ми не отримаємо жодного ефекту від неї. Бо трансмісія зміни ставки просто не встигне відбутись.НБУ послідовний та попереджає про своє бачення ставки. Це дозволяє ринку будувати свою поведінку на хоч-якийсь середньострок.Зараз дуже багато людей (особливо пан Гетьманцев) почали турбуватись про великі прибутки банків. При тому всі вони забувають, що левову частку прибутків всього банківського сектору України отримують Держбанки. Тобто це фактично перекладання грошей держави із однієї кишені в іншу.При тому, жоден експерт чомусь не згадує, що навіть той же Бегемот не спішив (при обліковій 25%) піднімати дохідність своїх депозитів. І тим більше не буде робити це зараз, коли облікову почали знижувати.Заробляти Бегемоту на ОВДП і на депосертифікатах можна (показуючи шалену дохідність), і тут держава не бачить проблем,- вже не посильне завдання для держави як власника банку.На мою суб'єктивну думку, саме на цьому (те що виділено жирним) потрібно було б концентрувати увагу. Якщо б банки поділились дохідністю із населенням, то вдалось вирішити дуже багато питань, які зараз всю осінь будуть мусолитись в інфополі.А в нас як завжди працюють "офіси простих рішень".