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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10734107351073610737

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 117
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
28%
33
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
15%
17
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 11:34

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Хотел купить грн. в обменнике, но появилась проблема в больших объёмах.


Нічого не зрозумів.
Хотел сбросить дол. и купить грн., но сказали ждать, нет грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 11:38

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Хотел купить грн. в обменнике, но появилась проблема в больших объёмах.
Нічого не зрозумів.
Хотел сбросить дол. и купить грн., но сказали ждать, нет грн.
И вы ждёте??!😁😁
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 11:47

  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:Хотел сбросить дол. и купить грн., но сказали ждать, нет грн.
И вы ждёте??!😁😁

Ну да, курс на 20 копеек от пятницы уже упал. Ждите :lol:
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 12:10

  Дюрі-бачі написав:100% вже в лютому потрібно було зменшувати і зараз мати десь 15%

ось тут Кущ більш грамотно сформулював мою позицію
https://biz.censor.net/resonance/342859 ... ahunok_nbu

Економіка це складна система. Облікова ставка - це лише один із інструментів, який діє тим краще/швидше, чим більша трансмісія цієї облікової ставки. Якщо остання дуже інерційна (так як у нас), то якщо дуже часто змінювати облікову ставку - ми не отримаємо жодного ефекту від неї. Бо трансмісія зміни ставки просто не встигне відбутись.
НБУ послідовний та попереджає про своє бачення ставки. Це дозволяє ринку будувати свою поведінку на хоч-якийсь середньострок.

Зараз дуже багато людей (особливо пан Гетьманцев) почали турбуватись про великі прибутки банків. При тому всі вони забувають, що левову частку прибутків всього банківського сектору України отримують Держбанки. Тобто це фактично перекладання грошей держави із однієї кишені в іншу.
При тому, жоден експерт чомусь не згадує, що навіть той же Бегемот не спішив (при обліковій 25%) піднімати дохідність своїх депозитів. І тим більше не буде робити це зараз, коли облікову почали знижувати.
Заробляти Бегемоту на ОВДП і на депосертифікатах можна (показуючи шалену дохідність), і тут держава не бачить проблем, а підняти дохідність депозитів для населення і завдяки своїй долі на ринку спонукати до цього інші банки - вже не посильне завдання для держави як власника банку.
На мою суб'єктивну думку, саме на цьому (те що виділено жирним) потрібно було б концентрувати увагу. Якщо б банки поділились дохідністю із населенням, то вдалось вирішити дуже багато питань, які зараз всю осінь будуть мусолитись в інфополі.
А в нас як завжди працюють "офіси простих рішень".
Realist
 
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  #<1 ... 10734107351073610737
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