Сибарит написав:НБУ обновил статистику ввоза банками наличной валюты. В июле ввоз сократился с $637790 до $321591. В том числе: - доллар - с 424400 до 217200; - евро - с 207853 до 96194. Напомню, что в июне ввоз долларов и общая сумма также существенно сократились.
На этом фоне возникновение дефицита и подорожание товара выглядит вполне естественным.
Сибарит написав:Игорь Увы, только на месяц назад Возят банки, а они информацией делиться не любят, особенно планами. Я даже не знаю, кто сейчас возит?
Вітаю. Запропоную вам ось таке припущення. Я в нього не вірю, але і не стверджую, що це не можливо. Так, просто подивитись на реакцію форумчан.
Конверт-депозити перестали виконувати свою функцію і банки (неформально можливо із дозволу НБУ) перестали ДУЖЕ СИЛЬНО турбуватись із приводу поповнення запасів паперової валюти. Можливо це дорого і не вигідно банкам, а можливо ще щось, проте таким чином вдалось ще і трішки розтермосити ринок. І на ввезенні готівки в країну зекономили та і інтерес до валютних депозитів відновили. Кілька банків навіть трішечки підняли вартість купівлі долара через депозит.
Економіка це складна система. Облікова ставка - це лише один із інструментів, який діє тим краще/швидше, чим більша трансмісія цієї облікової ставки. Якщо остання дуже інерційна (так як у нас), то якщо дуже часто змінювати облікову ставку - ми не отримаємо жодного ефекту від неї. Бо трансмісія зміни ставки просто не встигне відбутись. НБУ послідовний та попереджає про своє бачення ставки. Це дозволяє ринку будувати свою поведінку на хоч-якийсь середньострок.
Зараз дуже багато людей (особливо пан Гетьманцев) почали турбуватись про великі прибутки банків. При тому всі вони забувають, що левову частку прибутків всього банківського сектору України отримують Держбанки. Тобто це фактично перекладання грошей держави із однієї кишені в іншу. При тому, жоден експерт чомусь не згадує, що навіть той же Бегемот не спішив (при обліковій 25%) піднімати дохідність своїх депозитів. І тим більше не буде робити це зараз, коли облікову почали знижувати. Заробляти Бегемоту на ОВДП і на депосертифікатах можна (показуючи шалену дохідність), і тут держава не бачить проблем, а підняти дохідність депозитів для населення і завдяки своїй долі на ринку спонукати до цього інші банки - вже не посильне завдання для держави як власника банку. На мою суб'єктивну думку, саме на цьому (те що виділено жирним) потрібно було б концентрувати увагу. Якщо б банки поділились дохідністю із населенням, то вдалось вирішити дуже багато питань, які зараз всю осінь будуть мусолитись в інфополі. А в нас як завжди працюють "офіси простих рішень".
Игорь Алексеевич написав:Хотел купить грн. в обменнике, но появилась проблема в больших объёмах.
Нічого не зрозумів.
Хотел сбросить дол. и купить грн., но сказали ждать, нет грн.
Ринок падає, причому стрімко. Тому обмінці краще відморозитись ніж купити долар по 38.10, а ввечері вже ставити 38.10 на продаж. Але якщо буде клієнт на покупку валюти, то вони з радістю зафіксуються і перекинуть вашу валюту покупцеві, без головняка 10 чи 15 копійок наварять і не будуть навіть дивитись на тенденції. Все просто як апельсин(с). А поки падаєм, столиця бере не дороще 38, продають по 38.25, але в такій ситуації можна і по 38.20 сторгуватись)))