Додано: Пон 28 сер, 2023 13:51

На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались. Был один совсем мелкий досрочный возврат.В итоге возврат тендерного рефинанса составилмлрд. грн. (неделей ранее 0.002).Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составиломлрд. грн. (неделей ранее 6.492 млрд. грн.).Стабильность - признак мастерстваОбщий объем продолжает увеличиваться - процесс связывания излишней ликвидности продолжается.В среду состоялось большое погашение облигаций 2013 года выпуска, часть которых была на балансе НБУ. Т.о. из оборота было выведеномлрд.грн.В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 14.987 млрд. грн.)Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее 21.481 млрд. грн)Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 494.427 млрд. грн.)Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее доходы 6.155 млрд. грн.)Расходы выглядят выше средних, но из привычного диапазоне не вывалились, несмотря на крупное, более 20 млрд, погашение облигаций.За неделю было обналиченомлрд. грн. (неделей ранее 0.841 млрд. грн.)Есть небольшое увеличение, но сумма в пределах нормы. На протяжении недели наблюдались движения в обе стороны.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 1,04;Продал – 590,15.Объем интервенций существенно вырос, но оказался чуть ниже максимума июля, тогда тоже была одна бурная неделя.По клиентским заявкам за 4 дня такого перекоса не видно, но есть одна особенность. Если в первые 3 дня наблюдалось привычное превышение спроса над предложением, то в четверг произошло сильное снижение активности. Особенно сильно, до рекордных минимумов, упало предложение.Такая картина позволяет осторожно предположить, что часть бизнеса все же устроила себе праздничный выходной, и обозначить это как одну из причин увеличения дефицита валюты.Неделя выглядит не столь оптимистично, как предыдущая, но и новых поводов для беспокойства я не вижу.