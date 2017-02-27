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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10734107351073610737

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 117
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
28%
33
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
15%
17
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:51

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались. Был один совсем мелкий досрочный возврат.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.011 млрд. грн. (неделей ранее 0.002).

Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составило 6.373 млрд. грн. (неделей ранее 6.492 млрд. грн.).
Стабильность - признак мастерства :)
Общий объем продолжает увеличиваться - процесс связывания излишней ликвидности продолжается.

В среду состоялось большое погашение облигаций 2013 года выпуска, часть которых была на балансе НБУ. Т.о. из оборота было выведено 1.16 млрд.грн.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 21.463 млрд. грн. (неделей ранее 14.987 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 29.007 млрд. грн, (неделей ранее 21.481 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1097.219 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 510.399 млрд. грн. (неделей ранее 494.427 млрд. грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 42.59 млрд. грн. (неделей ранее доходы 6.155 млрд. грн.)
Расходы выглядят выше средних, но из привычного диапазоне не вывалились, несмотря на крупное, более 20 млрд, погашение облигаций.

За неделю было обналичено 1.568 млрд. грн. (неделей ранее 0.841 млрд. грн.)
Есть небольшое увеличение, но сумма в пределах нормы. На протяжении недели наблюдались движения в обе стороны.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 1,04;
Продал – 590,15.
Объем интервенций существенно вырос, но оказался чуть ниже максимума июля, тогда тоже была одна бурная неделя.
По клиентским заявкам за 4 дня такого перекоса не видно, но есть одна особенность. Если в первые 3 дня наблюдалось привычное превышение спроса над предложением, то в четверг произошло сильное снижение активности. Особенно сильно, до рекордных минимумов, упало предложение.
Такая картина позволяет осторожно предположить, что часть бизнеса все же устроила себе праздничный выходной, и обозначить это как одну из причин увеличения дефицита валюты.

Неделя выглядит не столь оптимистично, как предыдущая, но и новых поводов для беспокойства я не вижу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:35

Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.08.2023..........29.08.2023
дата розрахунку...............25.08.2023...........28.08.2023
Євро..................................39,5051................39,516...+0.03%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0806 (вчера 1.0803)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.12 (вчера 104.05).
В пятницу вечером индекс доллара быстро вырос, обновил очередной максимум и вернулся обратно.
Выходные прошли достаточно спокойно.
.............................................
  Realist написав:Запропоную вам ось таке припущення. Я в нього не вірю, але і не стверджую, що це не можливо. Так, просто подивитись на реакцію форумчан.

Конверт-депозити перестали виконувати свою функцію і банки (неформально можливо із дозволу НБУ) перестали ДУЖЕ СИЛЬНО турбуватись із приводу поповнення запасів паперової валюти. Можливо це дорого і не вигідно банкам, а можливо ще щось, проте таким чином вдалось ще і трішки розтермосити ринок. І на ввезенні готівки в країну зекономили та і інтерес до валютних депозитів відновили. Кілька банків навіть трішечки підняли вартість купівлі долара через депозит.

Я тоже не могу категорически отрицать банальную ошибку в прогнозировании спроса. Но все же проблема наблюдается слишком долго, чтобы такую ошибку нельзя было исправить. Самолеты, конечно, не летают, но все же валюту возят и не на лошадях.
Тут надо учесть, что для банка(ов), который занимается доставкой валюты, это один из способов получения прибыли. Остальные банки, коих большинство, за обнал платят. Затевать странные игры, которые другим помогут что-то намутить, но приведут к потере собственной прибыли, доставщику валюты не с руки.
Возможно, что доставка оказывается слишком дорогой, что заставляет работать с налом по минимуму, но это вполне самостоятельный фактор, который не нуждается в увязке с какими-то злокозненными планами. Впрочем, эта версия тоже вызывает сомнения, поскольку при больших объемах доставка должна обходиться дешевле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

РОкета пішла на посадку. Я й не пам'ятаю щоб гривня такими темпами міцнішала....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:37

  ihorsic написав:РОкета пішла на посадку. Я й не пам'ятаю щоб гривня такими темпами міцнішала....

Похід в гори натщесерце(с).
Київ на вечір купує по 37.85, продаж від 38.05, добрих 15 копійок пролетіли, а по євро всі 40.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:41

  ihorsic написав:РОкета пішла на посадку. Я й не пам'ятаю щоб гривня такими темпами міцнішала....

Это временно, конец месяца, плюс коррекция, впереди осень...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:21

  75stasstas75 написав: впереди осень...

Вас не називали в дитинстві пророком чи Вангою?
Реально у вас є бачення ситуації, не тільки лиш усі можуть таке видати((
Якщо серйозно, то може детальніше розкриєте свої меседжі і "прогнози?"
Є якійсь фактори і рухомі важелі для зміни курса?
Чи знову тільки сліпа віра релігії під назвою долар "будетількидорощати?"
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ihorsic написав:РОкета пішла на посадку. Я й не пам'ятаю щоб гривня такими темпами міцнішала....
То Зєбра валютників покусав за п'яту точку
Boundless
 
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