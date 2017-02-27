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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 сер, 2023 21:11
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:14
Покупка на 50000 - это по какому курсу?
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Investor_K
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:20
вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
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Evgeny
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:23
Evgeny написав:
вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
За безготівковим
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GALeon
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:29
Investor_K написав:
Покупка на 50000 - это по какому курсу?
Безготівковому?
Ну шо, Ракєта?
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zerocool
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:30
GALeon написав: Evgeny написав:
вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
За безготівковим
Не зрозуміло
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Investor_K
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:40
Evgeny написав:
Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
В підтримці Привату сказали, що по тому ж, що й на депозит.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:41
Дюрі-бачі написав: Evgeny написав:
Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
В підтримці Привату сказали, що по тому ж, що й на депозит.
Цікаво
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Investor_K
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:44
Evgeny написав:
Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
Если я правильно понял пункты постановы, которые циклически ссылаются друг на друга, продажа на депозит и продажа на текущий счет проходит одним пунктом и осуществляется по одному курсу. Этот курс банк может устанавливать по своему усмотрению.
Будут ли банки менять этот курс из-за расширения возможностей продажи, предсказать не возьмусь.
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Сибарит
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