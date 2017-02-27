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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10735107361073710738

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 117
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
28%
33
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
15%
17
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:11

  Boundless написав:А ось і пояснення під'їхали
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pomyaks ... nih-kursiv

Карусели по 200000?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Покупка на 50000 - это по какому курсу?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:20

вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;


Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Evgeny написав:
вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;


Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
За безготівковим
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:29

  Investor_K написав:Покупка на 50000 - это по какому курсу?

Безготівковому?
Ну шо, Ракєта?
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:30

  GALeon написав:
Evgeny написав:
вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;


Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
За безготівковим

Не зрозуміло
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Evgeny написав:Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
В підтримці Привату сказали, що по тому ж, що й на депозит.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:41

  Дюрі-бачі написав:
  Evgeny написав:Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
В підтримці Привату сказали, що по тому ж, що й на депозит.

Цікаво
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Evgeny написав:Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?

Если я правильно понял пункты постановы, которые циклически ссылаются друг на друга, продажа на депозит и продажа на текущий счет проходит одним пунктом и осуществляется по одному курсу. Этот курс банк может устанавливать по своему усмотрению.
Будут ли банки менять этот курс из-за расширения возможностей продажи, предсказать не возьмусь.
Сибарит
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