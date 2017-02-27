RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10737107381073910740>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 117
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
28%
33
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
15%
17
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:49

  Сибарит написав:
  Evgeny написав:Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?

Если я правильно понял пункты постановы, которые циклически ссылаются друг на друга, продажа на депозит и продажа на текущий счет проходит одним пунктом и осуществляется по одному курсу. Этот курс банк может устанавливать по своему усмотрению.
Будут ли банки менять этот курс из-за расширения возможностей продажи, предсказать не возьмусь.


Спасибо.
Я тоже так думаю.

Олег Гороховский в своем телеграме написал что продажа долларов заработает в приложении с 01 часа ночи 29 августа, то есть через 3 часа.
Посмотрим какой курс продажи там поставят.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38743
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3733 раз.
Подякували: 11944 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:56

  Evgeny написав:
Олег Гороховский в своем телеграме написал что продажа долларов заработает в приложении с 01 часа ночи 29 августа, то есть через 3 часа.
Посмотрим какой курс продажи там поставят.

Такая спешка к тому чтобы продать как можно дороже. Думаю после курс будут понижать
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 982
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5660 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:58

  Игорь написав:
  Evgeny написав:
Олег Гороховский в своем телеграме написал что продажа долларов заработает в приложении с 01 часа ночи 29 августа, то есть через 3 часа.
Посмотрим какой курс продажи там поставят.

Така спешка к тому чтобы продать как можно дороже. Думаю после курс будут понижать

Моно завжди в додатку вводить зміни моментально.

Оце вас плавить на конспірології, взагалі це все підготовка до зняття фіксованого курсу і походу далеко за 40. Але спочатку "самих розумних" пострижуть, не без цього :mrgreen:
Востаннє редагувалось zerocool в Пон 28 сер, 2023 21:59, всього редагувалось 1 раз.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 459
З нами з: 22.03.11
Подякував: 105 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:58

  Игорь написав:
  Evgeny написав:
Олег Гороховский в своем телеграме написал что продажа долларов заработает в приложении с 01 часа ночи 29 августа, то есть через 3 часа.
Посмотрим какой курс продажи там поставят.

Такая спешка к тому чтобы продать как можно дороже. Думаю после курс будут понижать

Так і готівка буде дешевше
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9113
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:03

zerocool

Не согласен с вами.
Сейчас НБУ просто сократит разницу между курсом НБУ и улицей. Сегодня разница около 1,40-1,50 грн.

Продажей по 50 тыс грн ( в эквиваленте ) НБУ насытит улицу валютой и курс схлопнется. Может до 30-50 копеек.

Отмена фиксированного курса в условиях войны вообще бред полный
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38743
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3733 раз.
Подякували: 11944 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zerocool написав:Моно завжди в додатку вводить зміни моментально.
Ага, пам'ятаю як встиг купити долар дешево при введенні депозиту і як через кілька годин курс відредагували.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 29.07.22
Подякував: 159 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Поавий був Олексійович щодо депозитів у гривні
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9113
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:07

  zerocool написав:це все підготовка до зняття фіксованого курсу і походу далеко за 40. Але спочатку "самих розумних" пострижуть, не без цього :mrgreen:

Именно.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 551
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:23

  zerocool написав:Оце вас плавить на конспірології, взагалі це все підготовка до зняття фіксованого курсу і походу далеко за 40. Але спочатку "самих розумних" пострижуть, не без цього :mrgreen:

Ви маєте рацію. Курс точно буде за 40.
Але у вашому повідомленні не має часових рамок коли це відбудеться.
Без терміну, ваше твердження це як сказати: - я знаю коли відбудеться середньостатистичне весілля.
- В суботу...
«Більше конкретики» (с)
Realist
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2615 раз.
Подякували: 1926 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:
  GALeon написав:
Evgeny написав:[quote]вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;


Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
За безготівковим

Не зрозуміло[/quote]Онлайн
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10737107381073910740>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Diman і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3305, 3306, 3307
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33068 36306375
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2023 18:54
Кучинелли
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22911268
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12947985
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (938)
28.08.2023 22:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.