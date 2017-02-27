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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 сер, 2023 21:49
Сибарит написав: Evgeny написав:
Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
Если я правильно понял пункты постановы, которые циклически ссылаются друг на друга, продажа на депозит и продажа на текущий счет проходит одним пунктом и осуществляется по одному курсу. Этот курс банк может устанавливать по своему усмотрению.
Будут ли банки менять этот курс из-за расширения возможностей продажи, предсказать не возьмусь.
Спасибо.
Я тоже так думаю.
Олег Гороховский в своем телеграме написал что продажа долларов заработает в приложении с 01 часа ночи 29 августа, то есть через 3 часа.
Посмотрим какой курс продажи там поставят.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:56
Evgeny написав:
Олег Гороховский в своем телеграме написал что продажа долларов заработает в приложении с 01 часа ночи 29 августа, то есть через 3 часа.
Посмотрим какой курс продажи там поставят.
Такая спешка к тому чтобы продать как можно дороже. Думаю после курс будут понижать
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:58
Игорь написав: Evgeny написав:
Олег Гороховский в своем телеграме написал что продажа долларов заработает в приложении с 01 часа ночи 29 августа, то есть через 3 часа.
Посмотрим какой курс продажи там поставят.
Така спешка к тому чтобы продать как можно дороже. Думаю после курс будут понижать
Моно завжди в додатку вводить зміни моментально.
Оце вас плавить на конспірології, взагалі це все підготовка до зняття фіксованого курсу і походу далеко за 40. Але спочатку "самих розумних" пострижуть, не без цього
Востаннє редагувалось zerocool
в Пон 28 сер, 2023 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:58
Игорь написав: Evgeny написав:
Олег Гороховский в своем телеграме написал что продажа долларов заработает в приложении с 01 часа ночи 29 августа, то есть через 3 часа.
Посмотрим какой курс продажи там поставят.
Такая спешка к тому чтобы продать как можно дороже. Думаю после курс будут понижать
Так і готівка буде дешевше
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Додано: Пон 28 сер, 2023 22:03
zerocool
Не согласен с вами.
Сейчас НБУ просто сократит разницу между курсом НБУ и улицей. Сегодня разница около 1,40-1,50 грн.
Продажей по 50 тыс грн ( в эквиваленте ) НБУ насытит улицу валютой и курс схлопнется. Может до 30-50 копеек.
Отмена фиксированного курса в условиях войны вообще бред полный
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Додано: Пон 28 сер, 2023 22:04
zerocool написав:
Моно завжди в додатку вводить зміни моментально.
Ага, пам'ятаю як встиг купити долар дешево при введенні депозиту і як через кілька годин курс відредагували.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 22:07
Поавий був Олексійович щодо депозитів у гривні
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Додано: Пон 28 сер, 2023 22:23
zerocool написав:
Оце вас плавить на конспірології, взагалі це все підготовка до зняття фіксованого курсу і походу далеко за 40. Але спочатку "самих розумних" пострижуть, не без цього
Ви маєте рацію. Курс точно буде за 40.
Але у вашому повідомленні не має часових рамок коли це відбудеться.
Без терміну, ваше твердження це як сказати: - я знаю коли відбудеться середньостатистичне весілля.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 22:29
Investor_K написав: GALeon написав:
Evgeny написав:[quote]вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
За безготівковим
Не зрозуміло[/quote]Онлайн
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