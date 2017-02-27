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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 сер, 2023 22:30
Игорь написав:
Такая спешка к тому чтобы продать как можно дороже. Думаю после курс будут понижать
Я могу предложить еще 2 варианта:
1. Продать как можно больше, пока остальные не умеют.
2. Продемонстрировать "руку на пульсе".
Последний вариант мне кажется наиболее вероятным. Для псевдобанка, который продает своей пастве прогресс, такая оперативность - лучшая реклама.
zerocool написав:
взагалі це все підготовка до зняття фіксованого курсу і походу далеко за 40. Але спочатку "самих розумних" пострижуть, не без цього
Сначала самым умным продадут дешево, а потом отпустят цену?
Как-то я совсем по-другому представлял себе стрижку
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Додано: Пон 28 сер, 2023 22:31
Evgeny написав:zerocool
Не согласен с вами.
Сейчас НБУ просто сократит разницу между курсом НБУ и улицей. Сегодня разница около 1,40-1,50 грн.
Продажей по 50 тыс грн ( в эквиваленте ) НБУ насытит улицу валютой и курс схлопнется. Может до 30-50 копеек.
Отмена фиксированного курса в условиях войны вообще бред полный
Не забуваймо про те, що паперовий долар в Україні в даний момент - це товар.
При чому як свідчить остання статистика, це товар пропозиція якого відстає від попиту.
Якщо раніше банки продавали на депозити валюту, то вони мали достатньо часу для підготовки до того, щоб цю валюту населенню віддати.
Тепер, коли валюту можна буде купити онлайн, потрібно буде якось відкоригувати курс, щоб не мати великого попиту збоку населення, при тому не "вбити" купівлю валюти на депозити. Напевне при купівлі валюти на депозит мають з'явитись якісь бонуси. Або навпаки. Має з'явитись якась комісія, якщо валюту будуть забирати із банку відразу після купівлі.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 23:09
Investor_K написав:
Карусели по 200000?
финмон от 400к как раньше?
привет не на 4-й месяц а на 2-й?
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Додано: Пон 28 сер, 2023 23:12
Курс в обменниках и курс в банках сравняются. Население перейдёт в грн. сбережения. Депозиты на год в грн будут стимулировать большими процентами, а то сейчас больше дают на 3 мес, чем на год.
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