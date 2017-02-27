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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10738107391074010741>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 118
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
28%
33
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
15%
18
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:Такая спешка к тому чтобы продать как можно дороже. Думаю после курс будут понижать

Я могу предложить еще 2 варианта:
1. Продать как можно больше, пока остальные не умеют.
2. Продемонстрировать "руку на пульсе".
Последний вариант мне кажется наиболее вероятным. Для псевдобанка, который продает своей пастве прогресс, такая оперативность - лучшая реклама.

  zerocool написав:взагалі це все підготовка до зняття фіксованого курсу і походу далеко за 40. Але спочатку "самих розумних" пострижуть, не без цього

Сначала самым умным продадут дешево, а потом отпустят цену?
Как-то я совсем по-другому представлял себе стрижку :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:31

  Evgeny написав:zerocool

Не согласен с вами.
Сейчас НБУ просто сократит разницу между курсом НБУ и улицей. Сегодня разница около 1,40-1,50 грн.

Продажей по 50 тыс грн ( в эквиваленте ) НБУ насытит улицу валютой и курс схлопнется. Может до 30-50 копеек.

Отмена фиксированного курса в условиях войны вообще бред полный

Не забуваймо про те, що паперовий долар в Україні в даний момент - це товар.
При чому як свідчить остання статистика, це товар пропозиція якого відстає від попиту.
Якщо раніше банки продавали на депозити валюту, то вони мали достатньо часу для підготовки до того, щоб цю валюту населенню віддати.
Тепер, коли валюту можна буде купити онлайн, потрібно буде якось відкоригувати курс, щоб не мати великого попиту збоку населення, при тому не "вбити" купівлю валюти на депозити. Напевне при купівлі валюти на депозит мають з'явитись якісь бонуси. Або навпаки. Має з'явитись якась комісія, якщо валюту будуть забирати із банку відразу після купівлі.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 23:09

  Investor_K написав:
  Boundless написав:А ось і пояснення під'їхали
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pomyaks ... nih-kursiv

Карусели по 200000?

финмон от 400к как раньше?
привет не на 4-й месяц а на 2-й?
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 23:12

Курс в обменниках и курс в банках сравняются. Население перейдёт в грн. сбережения. Депозиты на год в грн будут стимулировать большими процентами, а то сейчас больше дают на 3 мес, чем на год.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 23:41

  Дюрі-бачі написав:
  Evgeny написав:Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
В підтримці Привату сказали, що по тому ж, що й на депозит.


как то сомнительно что так будет.
кто будет покупать по курсу кассы если можно купить безнал дешевле и потом снять со счета.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 00:30

  mephala написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Evgeny написав:Хтось може дати пояснення по якому курсу можно купувати валюту ?
В підтримці Привату сказали, що по тому ж, що й на депозит.


как то сомнительно что так будет.
кто будет покупать по курсу кассы если можно купить безнал дешевле и потом снять со счета.

На одного человека в месяц , в привате на 1335 . Обменки начнут принимать на 5 коп. больше , а на бензин и газ может дажи и на кеды , траты выйдут больше . Неделька забега и вместо марафона выйдет стометровка .
Frez
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 00:49

Мне кажется Моно будет продавать по 37,45 через 10 минут.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 00:59

приват пока не продаёт.
укргаз тоже - ошибка

интересно кто первый стартанёт с продажей до 50К?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 01:00

  Evgeny написав:Мне кажется Моно будет продавать по 37,45 через 10 минут.


продаёт?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 01:01

uaprofi Гороховский обещал в 1 час ночи запустить
Evgeny
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