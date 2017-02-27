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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10738107391074010741

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 118
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
28%
33
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
15%
18
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 01:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Заработало, только что купил у моно - курс 37.44
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 01:10

Evgeny

блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 01:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А смысл покупать эти 50т? Комиссия за снятие во всех примерно 1% да и снять с моно карты не везде можно
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 01:39

  uaprofi написав:Evgeny

блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...

Отож, чому пощастило? Плюс відсоток за зняття – і виходить за нал тупо той самий курс обмінок. Не вдалось впасти на гривню відразу, не пощастило((
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 01:42

  Investor_K написав:шойгу, герасимов.
Где доллар по 40 для карусельщиков?

Да не будет уже никаких 40, я вам месяц назад еще говорил. Ежемесячно 5 млрд долларов дотана в бюджет дают (это по 150 баксов на рыло каждый месяц дармовых денег). Таких бабосов в мирное время собрать не могли, а тут просто на счет капают, а еще и собственные налоги.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 29 сер, 2023 01:58, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 01:47

  uaprofi написав:Evgeny

блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...

Что делать дальше с этим безналом на счету? Снятие без комиссии есть? Где гарантии, что не мотлохом выдадут?
Zebra
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  #<1 ... 10738107391074010741
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