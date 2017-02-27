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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 сер, 2023 01:02
Заработало, только что купил у моно - курс 37.44
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75stasstas75
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Додано: Вів 29 сер, 2023 01:10
Evgeny
блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...
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uaprofi
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Додано: Вів 29 сер, 2023 01:29
А смысл покупать эти 50т? Комиссия за снятие во всех примерно 1% да и снять с моно карты не везде можно
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Vadim1212
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Додано: Вів 29 сер, 2023 01:39
uaprofi написав:Evgeny
блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...
Отож, чому пощастило? Плюс відсоток за зняття – і виходить за нал тупо той самий курс обмінок. Не вдалось впасти на гривню відразу, не пощастило((
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zerocool
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Додано: Вів 29 сер, 2023 01:42
Investor_K написав:
шойгу, герасимов.
Где доллар по 40 для карусельщиков?
Да не будет уже никаких 40, я вам месяц назад еще говорил. Ежемесячно 5 млрд долларов дотана в бюджет дают (это по 150 баксов на рыло каждый месяц дармовых денег). Таких бабосов в мирное время собрать не могли, а тут просто на счет капают, а еще и собственные налоги.
Востаннє редагувалось Zebra
в Вів 29 сер, 2023 01:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 01:47
uaprofi написав:Evgeny
блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...
Что делать дальше с этим безналом на счету? Снятие без комиссии есть? Где гарантии, что не мотлохом выдадут?
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Zebra
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