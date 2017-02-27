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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 сер, 2023 01:02
Заработало, только что купил у моно - курс 37.44
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Додано: Вів 29 сер, 2023 01:10
Evgeny
блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...
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uaprofi
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Додано: Вів 29 сер, 2023 01:29
А смысл покупать эти 50т? Комиссия за снятие во всех примерно 1% да и снять с моно карты не везде можно
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Vadim1212
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Додано: Вів 29 сер, 2023 01:39
uaprofi написав:Evgeny
блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...
Отож, чому пощастило? Плюс відсоток за зняття – і виходить за нал тупо той самий курс обмінок. Не вдалось впасти на гривню відразу, не пощастило((
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zerocool
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Додано: Вів 29 сер, 2023 01:42
Investor_K написав:
шойгу, герасимов.
Где доллар по 40 для карусельщиков?
Да не будет уже никаких 40, я вам месяц назад еще говорил. Ежемесячно 5 млрд долларов грантов в бюджет дают (это по 150 баксов на рыло каждый месяц дармовых денег). Таких бабосов в мирное время собрать не могли, а тут просто задарма капают, а еще и собственные налоги на уровне 2017-2018 года.
Востаннє редагувалось Zebra
в Вів 29 сер, 2023 02:41, всього редагувалось 2 разів.
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2
Додано: Вів 29 сер, 2023 01:47
uaprofi написав:Evgeny
блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...
Что делать дальше с этим безналом на счету? Снятие без комиссии есть? Где гарантии, что не мотлохом выдадут?
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Додано: Вів 29 сер, 2023 07:11
mephala В тому ж Приваті комісії або 1% при зняті готівки з кредитки, або 0.5% при поповненні карти для виплат. Тому й курс буде трохи вищий-десь 37.7
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 29 сер, 2023 07:58
uaprofi написав:Evgeny
блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...
що в моно реалізували?
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sens
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Додано: Вів 29 сер, 2023 08:05
sens написав: uaprofi написав:Evgeny
блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...
що в моно реалізували?
Купівлю валюти безготівково в рамках ліміту НБУ до 50 к паперу на місяць на одну особу. Плюс відкриття конвертів до 200 к на місяць.
Але нагальним лишилось питання зняття купленого. Бо безкоштовний варіант лише через 3 міс. депо. Тобто ті ж яйця вид сбоку. Імхо приклад моні не показовий. Цікаво чим відповідатимуть інші гравці у кого є безкоштовне зняття готівкової валюти...
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Додано: Вів 29 сер, 2023 08:42
Дюрі-бачі написав:mephala
В тому ж Приваті комісії або 1% при зняті готівки з кредитки, або 0.5% при поповненні карти для виплат. Тому й курс буде трохи вищий-десь 37.7
Та ще до війни цей продукт не так вже і багато банків пропонувало тому що курси не відрізнялись
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Evgeny
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