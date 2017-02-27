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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 сер, 2023 08:52
Evgeny До війни я часто купував валюту в Приваті і тримав 1 місяць на депозиті для уникнення комісій
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Додано: Вів 29 сер, 2023 08:56
Дюрі-бачі написав:Evgeny
До війни я часто купував валюту в Приваті і тримав 1 місяць на депозиті для уникнення комісій
Думаю банки якось повинні заохочувати населення відкрівати конвертаційні депозити.
Тому можуть ввести наприклад таку схему.
Приклад.
Продаж безготівковой валюти
- курс 37,05 і вище
Зняття через 3 місяца без комісій після депозита
Зняття одразу комісія наприклад 1%
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:01
Evgeny написав:
Думаю банки якось повинні заохочувати населення відкрівати конвертаційні депозити.
Тому можуть ввести наприклад таку схему.
Приклад.
Продаж безготівковой валюти
- курс 37,05 і вище
Зняття через 3 місяца без комісій після депозита
Зняття одразу комісія наприклад 1%
Так в цілому так і є, тому навряд чи будуть винаходити велосипед. Тільки курс в банках стабілізувався на рівні 37,4.
І в конвертаційних депозитів ліміт в 4 рази вищий, для пересічних не так важливо, а от для міліонерів теж аргумент.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:20
Zebra написав: uaprofi написав:Evgeny
блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...
Что делать дальше с этим безналом на счету?
Снятие без комиссии есть?
Где гарантии, что не мотлохом выдадут?
все вопросы жизненные
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:24
Дюрі-бачі написав:Evgeny
До війни я часто купував валюту в Приваті і тримав 1 місяць на депозиті для уникнення комісій
не віддавати клієнту його кошти без комісії лише 1 місяць - це занадто не державницька політика
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:29
Evgeny написав:
Та ще до війни цей продукт не так вже і багато банків пропонувало тому що курси не відрізнялись
да ладно,
таких банков было более чем достаточно
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:32
Evgeny написав:
Думаю банки якось повинні заохочувати населення відкрівати конвертаційні депозити.
НБУ хочет приучить население пользоваться грн. Конверт. уходят в историю. Кто хочет держать дол., то курс стабилизировался и уже ажиотажа на валюту нет.
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