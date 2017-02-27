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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10739107401074110742

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 119
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
34
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
15%
18
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:52

Evgeny До війни я часто купував валюту в Приваті і тримав 1 місяць на депозиті для уникнення комісій
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:56

  Дюрі-бачі написав:Evgeny До війни я часто купував валюту в Приваті і тримав 1 місяць на депозиті для уникнення комісій


Думаю банки якось повинні заохочувати населення відкрівати конвертаційні депозити.
Тому можуть ввести наприклад таку схему.

Приклад.
Продаж безготівковой валюти
- курс 37,05 і вище
Зняття через 3 місяца без комісій після депозита
Зняття одразу комісія наприклад 1%
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Evgeny написав:Думаю банки якось повинні заохочувати населення відкрівати конвертаційні депозити.
Тому можуть ввести наприклад таку схему.

Приклад.
Продаж безготівковой валюти
- курс 37,05 і вище
Зняття через 3 місяца без комісій після депозита
Зняття одразу комісія наприклад 1%

Так в цілому так і є, тому навряд чи будуть винаходити велосипед. Тільки курс в банках стабілізувався на рівні 37,4.
І в конвертаційних депозитів ліміт в 4 рази вищий, для пересічних не так важливо, а от для міліонерів теж аргумент.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:20

  Zebra написав:
  uaprofi написав:Evgeny
блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...

Что делать дальше с этим безналом на счету?
Снятие без комиссии есть? :mrgreen:
Где гарантии, что не мотлохом выдадут?
все вопросы жизненные
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:24

  Дюрі-бачі написав:Evgeny До війни я часто купував валюту в Приваті і тримав 1 місяць на депозиті для уникнення комісій
не віддавати клієнту його кошти без комісії лише 1 місяць - це занадто не державницька політика :)
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:29

  Evgeny написав:Та ще до війни цей продукт не так вже і багато банків пропонувало тому що курси не відрізнялись
да ладно,
таких банков было более чем достаточно
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Evgeny написав:Думаю банки якось повинні заохочувати населення відкрівати конвертаційні депозити.
НБУ хочет приучить население пользоваться грн. Конверт. уходят в историю. Кто хочет держать дол., то курс стабилизировался и уже ажиотажа на валюту нет.
Игорь Алексеевич
 
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