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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10740107411074210743>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 119
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
34
37,50-38,00
29%
34
38,00-38,50
15%
18
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
3%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:52

Evgeny До війни я часто купував валюту в Приваті і тримав 1 місяць на депозиті для уникнення комісій
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 08:56

  Дюрі-бачі написав:Evgeny До війни я часто купував валюту в Приваті і тримав 1 місяць на депозиті для уникнення комісій


Думаю банки якось повинні заохочувати населення відкрівати конвертаційні депозити.
Тому можуть ввести наприклад таку схему.

Приклад.
Продаж безготівковой валюти
- курс 37,05 і вище
Зняття через 3 місяца без комісій після депозита
Зняття одразу комісія наприклад 1%
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Evgeny написав:Думаю банки якось повинні заохочувати населення відкрівати конвертаційні депозити.
Тому можуть ввести наприклад таку схему.

Приклад.
Продаж безготівковой валюти
- курс 37,05 і вище
Зняття через 3 місяца без комісій після депозита
Зняття одразу комісія наприклад 1%

Так в цілому так і є, тому навряд чи будуть винаходити велосипед. Тільки курс в банках стабілізувався на рівні 37,4.
І в конвертаційних депозитів ліміт в 4 рази вищий, для пересічних не так важливо, а от для міліонерів теж аргумент.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:20

  Zebra написав:
  uaprofi написав:Evgeny
блин повезло клиентам Моно
горох молодец!
чего ждут все остальные?
10 банков и всё глухо...

Что делать дальше с этим безналом на счету?
Снятие без комиссии есть? :mrgreen:
Где гарантии, что не мотлохом выдадут?
все вопросы жизненные
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:24

  Дюрі-бачі написав:Evgeny До війни я часто купував валюту в Приваті і тримав 1 місяць на депозиті для уникнення комісій
не віддавати клієнту його кошти без комісії лише 1 місяць - це занадто не державницька політика :)
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:29

  Evgeny написав:Та ще до війни цей продукт не так вже і багато банків пропонувало тому що курси не відрізнялись
да ладно,
таких банков было более чем достаточно
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Evgeny написав:Думаю банки якось повинні заохочувати населення відкрівати конвертаційні депозити.
НБУ хочет приучить население пользоваться грн. Конверт. уходят в историю. Кто хочет держать дол., то курс стабилизировался и уже ажиотажа на валюту нет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:28

  Realist написав:
  Сибарит написав:НБУ обновил статистику ввоза банками наличной валюты.
В июле ввоз сократился с $637790 до $321591.
В том числе:
- доллар - с 424400 до 217200;
- евро - с 207853 до 96194.
Напомню, что в июне ввоз долларов и общая сумма также существенно сократились.

На этом фоне возникновение дефицита и подорожание товара выглядит вполне естественным.

  Сибарит написав:Игорь
Увы, только на месяц назад :(
Возят банки, а они информацией делиться не любят, особенно планами.
Я даже не знаю, кто сейчас возит?

Вітаю.
Запропоную вам ось таке припущення. Я в нього не вірю, але і не стверджую, що це не можливо. Так, просто подивитись на реакцію форумчан.

Конверт-депозити перестали виконувати свою функцію і банки (неформально можливо із дозволу НБУ) перестали ДУЖЕ СИЛЬНО турбуватись із приводу поповнення запасів паперової валюти. Можливо це дорого і не вигідно банкам, а можливо ще щось, проте таким чином вдалось ще і трішки розтермосити ринок. І на ввезенні готівки в країну зекономили та і інтерес до валютних депозитів відновили. Кілька банків навіть трішечки підняли вартість купівлі долара через депозит.

мабуть, банки жирно себе почувають
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:07

  Игорь Алексеевич написав:
  Evgeny написав:Думаю банки якось повинні заохочувати населення відкрівати конвертаційні депозити.
НБУ хочет приучить население пользоваться грн. Конверт. уходят в историю. Кто хочет держать дол., то курс стабилизировался и уже ажиотажа на валюту нет.

Всі ми розуміємо,що готівкова валюта, найкраще зберігає заощадження ,за межами України мабуть краще купити нерухомість
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:12

sens доброго дня !
так а як купити -коли нема документа з вiдки грошi ? в Испаний це не 8) :shock: можливо
rgkmssm
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