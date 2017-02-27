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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10740107411074210743

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 121
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
35
37,50-38,00
29%
35
38,00-38,50
15%
18
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:52

  rgkmssm написав:sens доброго дня !
так а як купити -коли нема документа з вiдки грошi ? в Испаний це не 8) :shock: можливо

ви у жінки одеського воєнкома спитайте що в Іспанії реально, а що ні

були б гроші і мрії стануть реальністю
deepfree
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:55

А как Вам курс сегодня в обменниках?? :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Щось я не зовсім розумію. Це тільки поки що у моно можна придбати онлайн? Бо бегемот та пумб не дає придбати через застосунок.
overfin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:05

  overfin написав:Щось я не зовсім розумію. Це тільки поки що у моно можна придбати онлайн? Бо бегемот та пумб не дає придбати через застосунок.

Бегемот и Пумб Вам даёт возможность не спешить с покупкой. Курс резко идёт вниз. И уже скоро обменники подтянутся с таким же курсами, как в банках.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:08

  rgkmssm написав:так а як купити -коли нема документа з вiдки грошi ?

Ваше питання нагадало один бородатий анекдот:

Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:

-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?

Подумала сова и говорит:

-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.

Побежали мыши радостно:

-Станем ежами! Станем ежами!

Вдруг одна остановилась:

-А кто-нибудь знает: как стать ежами?

Никто. Побежали обратно к сове.

-Сова! А как нам стать ежами???

-Мыши! Идите на ... Я не тактик, я - стратег !
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:21

  rgkmssm написав:sens доброго дня !
так а як купити -коли нема документа з вiдки грошi ? в Испаний це не 8) :shock: можливо

заведіть ФОП
deepfree
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:50

  deepfree написав:
  rgkmssm написав:sens доброго дня !
так а як купити -коли нема документа з вiдки грошi ? в Испаний це не 8) :shock: можливо

заведіть ФОП

Навіщо ви відповідаєте цим безграмотним рашистам?
Як взагалі ви побачили там думку?
Щось нагадало промову кацапами Гастамєля, Ірпєня, з наголосом на першу голосну(((
somilitark
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  #<1 ... 10740107411074210743
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