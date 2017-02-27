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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 сер, 2023 11:52
rgkmssm написав:sens
доброго дня !
так а як купити -коли нема документа з вiдки грошi ? в Испаний це не
можливо
ви у жінки одеського воєнкома спитайте що в Іспанії реально, а що ні
були б гроші і мрії стануть реальністю
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deepfree
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:55
А как Вам курс сегодня в обменниках??
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 29 сер, 2023 12:02
Щось я не зовсім розумію. Це тільки поки що у моно можна придбати онлайн? Бо бегемот та пумб не дає придбати через застосунок.
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overfin
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Додано: Вів 29 сер, 2023 12:05
overfin написав:
Щось я не зовсім розумію. Це тільки поки що у моно можна придбати онлайн? Бо бегемот та пумб не дає придбати через застосунок.
Бегемот и Пумб Вам даёт возможность не спешить с покупкой. Курс резко идёт вниз. И уже скоро обменники подтянутся с таким же курсами, как в банках.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 29 сер, 2023 12:08
rgkmssm написав:
так а як купити -коли нема документа з вiдки грошi ?
Ваше питання нагадало один бородатий анекдот:
Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
-Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
-А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
-Сова! А как нам стать ежами???
-Мыши! Идите на ... Я не тактик, я - стратег !
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Додано: Вів 29 сер, 2023 12:21
rgkmssm написав:sens
доброго дня !
так а як купити -коли нема документа з вiдки грошi ? в Испаний це не
можливо
заведіть ФОП
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deepfree
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Додано: Вів 29 сер, 2023 12:50
deepfree написав: rgkmssm написав:sens
доброго дня !
так а як купити -коли нема документа з вiдки грошi ? в Испаний це не
можливо
заведіть ФОП
Навіщо ви відповідаєте цим безграмотним рашистам?
Як взагалі ви побачили там думку?
Щось нагадало промову кацапами Гастамєля, Ірпєня, з наголосом на першу голосну(((
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somilitark
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