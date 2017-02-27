deepfree
я простой человек с Украйни , который выехал из-за войны . где она -а где я.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 сер, 2023 14:49
deepfree
я простой человек с Украйни , который выехал из-за войны . где она -а где я.
Додано: Вів 29 сер, 2023 15:02
Що там на думці у господарів любителя гусячого паштету НБУ це питання, але нічого не залишається в тіні, рано чи пізно все відкриється. Так зване Ослаблення без готівкової валюти це досить небезпечна річ, бажаючих купити не зменшиться, але на можливості бажаючих жодним чином це не вплине.
А ось що стосується добрих добрих матраців, ось для них ситуація погіршилася з утруской курсу. Це головне питання економічної політики. До речі, не варто забувати і
про гривневих мільйонерів, яких стає все більше, а пружина закручується сильніше і сильніше. Мабуть, відчувається розбаланс сил, який збираються поправити кардинально.
Але не зараз, зара утруска.
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