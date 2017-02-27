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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10741107421074310744

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 121
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
35
37,50-38,00
29%
35
38,00-38,50
15%
18
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:49

deepfree
я простой человек с Украйни , который выехал из-за войны . где она -а где я.
rgkmssm
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:02

  Игорь Алексеевич написав:Курс в обменниках и курс в банках сравняются. Население перейдёт в грн. сбережения. Депозиты на год в грн будут стимулировать большими процентами, а то сейчас больше дают на 3 мес, чем на год.

Що там на думці у господарів любителя гусячого паштету НБУ це питання, але нічого не залишається в тіні, рано чи пізно все відкриється. Так зване Ослаблення без готівкової валюти це досить небезпечна річ, бажаючих купити не зменшиться, але на можливості бажаючих жодним чином це не вплине.
А ось що стосується добрих добрих матраців, ось для них ситуація погіршилася з утруской курсу. Це головне питання економічної політики. До речі, не варто забувати і
про гривневих мільйонерів, яких стає все більше, а пружина закручується сильніше і сильніше. Мабуть, відчувається розбаланс сил, який збираються поправити кардинально.
Але не зараз, зара утруска.
Прораб
 
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