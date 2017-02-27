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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10741107421074310744

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 122
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
35
37,50-38,00
29%
35
38,00-38,50
15%
18
38,50-39,00
7%
8
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
7%
9
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:49

deepfree
я простой человек с Украйни , который выехал из-за войны . где она -а где я.
rgkmssm
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:02

  Игорь Алексеевич написав:Курс в обменниках и курс в банках сравняются. Население перейдёт в грн. сбережения. Депозиты на год в грн будут стимулировать большими процентами, а то сейчас больше дают на 3 мес, чем на год.

Що там на думці у господарів любителя гусячого паштету НБУ це питання, але нічого не залишається в тіні, рано чи пізно все відкриється. Так зване Ослаблення без готівкової валюти це досить небезпечна річ, бажаючих купити не зменшиться, але на можливості бажаючих жодним чином це не вплине.
А ось що стосується добрих добрих матраців, ось для них ситуація погіршилася з утруской курсу. Це головне питання економічної політики. До речі, не варто забувати і
про гривневих мільйонерів, яких стає все більше, а пружина закручується сильніше і сильніше. Мабуть, відчувається розбаланс сил, який збираються поправити кардинально.
Але не зараз, зара утруска.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:48

  Игорь Алексеевич написав:А как Вам курс сегодня в обменниках?? :P

ви покупаєте чи продаєте :?:
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:52

  deepfree написав:
  rgkmssm написав:sens доброго дня !
так а як купити -коли нема документа з вiдки грошi ? в Испаний це не 8) :shock: можливо

заведіть ФОП

для ФОПа які передумови,фінмон є чи нема і з яких сум :?:
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:НБУ хочет приучить население пользоваться грн

є зовсім інше пояснення
треба було заробити на обміні валюти
курс вигідно підріс
тепер знову буде на рівні 1 грн від НБУ офіційний
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:55

  Дюрі-бачі написав:Evgeny До війни я часто купував валюту в Приваті і тримав 1 місяць на депозиті для уникнення комісій

на 3000 грн , дякуємо пані ГЄ ( вона же вбвиця банківської системи та героїня рейд-машини або допомогла зробити державним банківський ринок ) п-ні гонтарєва
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  rgkmssm написав:в Испаний це не 8) :shock: можливо

у вас в Іспанії гроші є чи немає , чи вони а цифровому кошелі , на рахунку в банку , в готівці ... пишіть свій варіант інакше відповідь немає значення
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Бегемот и Пумб Вам даёт возможность не спешить с покупкой

банки мали інформацію щодо рішення
для ВСІХ це не було таємницею
для КЛІЄНТІВ як завжди не готові
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:32

  Игорь Алексеевич написав:
  Qwerty написав:
  Долар по 4 грн написав:Victor8 Сливайте сегодня по 37,82 :mrgreen: В июне будете нас корить! И насмехаться! :lol:

Цілком розумна була порада в середині квітня!

В декабре верили в 45, потом смерились на 40, В апреле верили в 40 и не могли поверить, что летом будет 37. Сейчас 37 и не верят в 33. Мы живём в финансовом рынке не по законам стабильности финанс. рынка. А значит возможен любой вариант. Но пока до сентября я лично мало верю в 40, а больше склоняюсь к 36 и даже ниже.
Уже проходили в 15 году и 35 и 40 и потом опустились к 28

Кінець серпня - близько 38… Якось так! Ніяких 36 і нижче, буде вище 38!
Qwerty
 
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