|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 сер, 2023 14:49
deepfree
я простой человек с Украйни , который выехал из-за войны . где она -а где я.
-
rgkmssm
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 21.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 сер, 2023 15:02
Игорь Алексеевич написав:
Курс в обменниках и курс в банках сравняются. Население перейдёт в грн. сбережения. Депозиты на год в грн будут стимулировать большими процентами, а то сейчас больше дают на 3 мес, чем на год.
Що там на думці у господарів любителя гусячого паштету НБУ це питання, але нічого не залишається в тіні, рано чи пізно все відкриється. Так зване Ослаблення без готівкової валюти це досить небезпечна річ, бажаючих купити не зменшиться, але на можливості бажаючих жодним чином це не вплине.
А ось що стосується добрих добрих матраців, ось для них ситуація погіршилася з утруской курсу. Це головне питання економічної політики. До речі, не варто забувати і
про гривневих мільйонерів, яких стає все більше, а пружина закручується сильніше і сильніше. Мабуть, відчувається розбаланс сил, який збираються поправити кардинально.
Але не зараз, зара утруска.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 837
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 555 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14123
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 сер, 2023 15:52
deepfree написав: rgkmssm написав:sens
доброго дня !
так а як купити -коли нема документа з вiдки грошi ? в Испаний це не
можливо
заведіть ФОП
для ФОПа які передумови,фінмон є чи нема і з яких сум
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14123
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 сер, 2023 15:53
Игорь Алексеевич написав:
НБУ хочет приучить население пользоваться грн
є зовсім інше пояснення
треба було заробити на обміні валюти
курс вигідно підріс
тепер знову буде на рівні 1 грн від НБУ офіційний
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14123
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 сер, 2023 15:55
Дюрі-бачі написав:Evgeny
До війни я часто купував валюту в Приваті і тримав 1 місяць на депозиті для уникнення комісій
на 3000 грн , дякуємо пані ГЄ ( вона же вбвиця банківської системи та героїня рейд-машини або допомогла зробити державним банківський ринок ) п-ні гонтарєва
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14123
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 сер, 2023 16:00
Игорь Алексеевич написав:
Бегемот и Пумб Вам даёт возможность не спешить с покупкой
банки мали інформацію щодо рішення
для ВСІХ це не було таємницею
для КЛІЄНТІВ як завжди не готові
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14123
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 сер, 2023 16:32
Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав: Долар по 4 грн написав:Victor8
Сливайте сегодня по 37,82
В июне будете нас корить! И насмехаться!
Цілком розумна була порада в середині квітня!
В декабре верили в 45, потом смерились на 40, В апреле верили в 40 и не могли поверить, что летом будет 37. Сейчас 37 и не верят в 33. Мы живём в финансовом рынке не по законам стабильности финанс. рынка. А значит возможен любой вариант. Но пока до сентября я лично мало верю в 40, а больше склоняюсь к 36 и даже ниже.
Уже проходили в 15 году и 35 и 40 и потом опустились к 28
Кінець серпня - близько 38… Якось так! Ніяких 36 і нижче, буде вище 38!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2779
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 671 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|33070
|36306987
|
|
|7976
|22911456
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12948083
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|