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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 15:02
Игорь Алексеевич написав:
Курс в обменниках и курс в банках сравняются. Население перейдёт в грн. сбережения. Депозиты на год в грн будут стимулировать большими процентами, а то сейчас больше дают на 3 мес, чем на год.
Що там на думці у господарів любителя гусячого паштету НБУ це питання, але нічого не залишається в тіні, рано чи пізно все відкриється. Так зване Ослаблення без готівкової валюти це досить небезпечна річ, бажаючих купити не зменшиться, але на можливості бажаючих жодним чином це не вплине.
А ось що стосується добрих добрих матраців, ось для них ситуація погіршилася з утруской курсу. Це головне питання економічної політики. До речі, не варто забувати і
про гривневих мільйонерів, яких стає все більше, а пружина закручується сильніше і сильніше. Мабуть, відчувається розбаланс сил, який збираються поправити кардинально.
Але не зараз, зара утруска.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 15:52
deepfree написав: rgkmssm написав:sens
доброго дня !
так а як купити -коли нема документа з вiдки грошi ? в Испаний це не
можливо
заведіть ФОП
для ФОПа які передумови,фінмон є чи нема і з яких сум
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Додано: Вів 29 сер, 2023 15:53
Игорь Алексеевич написав:
НБУ хочет приучить население пользоваться грн
є зовсім інше пояснення
треба було заробити на обміні валюти
курс вигідно підріс
тепер знову буде на рівні 1 грн від НБУ офіційний
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Додано: Вів 29 сер, 2023 15:55
Дюрі-бачі написав:Evgeny
До війни я часто купував валюту в Приваті і тримав 1 місяць на депозиті для уникнення комісій
на 3000 грн , дякуємо пані ГЄ ( вона же вбвиця банківської системи та героїня рейд-машини або допомогла зробити державним банківський ринок ) п-ні гонтарєва
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Додано: Вів 29 сер, 2023 16:00
Игорь Алексеевич написав:
Бегемот и Пумб Вам даёт возможность не спешить с покупкой
банки мали інформацію щодо рішення
для ВСІХ це не було таємницею
для КЛІЄНТІВ як завжди не готові
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Додано: Вів 29 сер, 2023 16:32
Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав: Долар по 4 грн написав:Victor8
Сливайте сегодня по 37,82
В июне будете нас корить! И насмехаться!
Цілком розумна була порада в середині квітня!
В декабре верили в 45, потом смерились на 40, В апреле верили в 40 и не могли поверить, что летом будет 37. Сейчас 37 и не верят в 33. Мы живём в финансовом рынке не по законам стабильности финанс. рынка. А значит возможен любой вариант. Но пока до сентября я лично мало верю в 40, а больше склоняюсь к 36 и даже ниже.
Уже проходили в 15 году и 35 и 40 и потом опустились к 28
Кінець серпня - близько 38… Якось так! Ніяких 36 і нижче, буде вище 38!
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Додано: Вів 29 сер, 2023 17:25
Zebra написав: Investor_K написав:
шойгу, герасимов.
Где доллар по 40 для карусельщиков?
Да не будет уже никаких 40, я вам месяц назад еще говорил. Ежемесячно 5 млрд долларов грантов в бюджет дают (это по 150 баксов на рыло каждый месяц дармовых денег). Таких бабосов в мирное время собрать не могли, а тут просто задарма капают, а еще и собственные налоги на уровне 2017-2018 года.
На вибори Зе хоче 5млрд., ну щоб по феншу (за демократію), правда якраз тещі не вистачає на маєток 4,8. Тут ще питання, вибори чи що там США скаже.
До речі, незрозуміло, навіщо стільки бояр, коли цар править?
Насправді для того становища, в якому зараз знаходиться Україна, 5 млрд - це все копійки. Це стане ясно раптово, просто час ще не настав.
Поки ручне управління кермує, гроші заробляються, плебс платить, життя йде
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Додано: Вів 29 сер, 2023 17:29
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................29.08.2023..........30.08.2023
дата розрахунку................28.08.2023...........29.08.2023
Євро...................................39,516..................39,516...0.00%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0806 (вчера 1.0806)
Нечасто мы наблюдаем такую стабильность.
Индекс доллара DXY в 15-00 104.20 (вчера 104.12).
Ночью доллар умеренно снижался, но с утра отыграл все и даже чуть больше. В результате имеем пару дней стабильности.
......................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 серпня 2023 року, до державного бюджету
залучено 7 257 968 879,25 грн.
Из них:
- до 02.10.2024 - 399 дн. - 17,80% - 176 631 691,50 грн;
- до 15.01.2025 - 504 дн. - 18,35% - 1 791 515 424,33 грн;
- до 04.11.2026 - 1162 дн. - 19,18% - 5 289 821 763,42 грн.
Сегодняшнее размещение прошло значительно веселее, чем в прошлый вторник.
Более короткие выпуски остались те же, доходность осталась та же, но спрос на средний срок снова был весьма приличным. До лимита осталось совсем немного. На этот раз никто не жадничал, и все заявки были удовлетворены.
Наибольший интерес вызвали самые длинные бумаги. На этот раз, вместо предложения "резервного" выпуска было проведено первичное размещение. Спрос оказался примерно вдвое меньше, чем на резервные в прошлый вторник, однако он все равно существенно превысил предложение. Это позволило провести отсечение таким образом, что средневзвешенная доходность оказалась равна номиналу, который был установлен ниже последнего размещения близкого по сроку "резервного" выпуска. При этом, все предложенные облигации были куплены. Думаю, что этот выпуск - следующий претендент на статус резервного.
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