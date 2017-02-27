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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10742107431074410745

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 124
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
36
37,50-38,00
29%
36
38,00-38,50
15%
18
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
7%
9
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:33

Хто знає, що за підсумок курсу євро?
Ще 30 хв. тому EUR/USD=1,0795, а зараз раптом 1,0844. При тому, що весь день співвідношення було не вище 1,0815.
Чи це тимчасово, а загальний тренд все одно донизу?
sergii_naushenko
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:59

Приват поставил курс продажи в отделениях
37,15 / 37,75
Продажа даже ниже улицы.

Кто следил сегодня за Приватом, какая дневная динамика ?
Evgeny
1
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:17

  Evgeny написав:Приват поставил курс продажи в отделениях
37,15 / 37,75
Продажа даже ниже улицы.

Кто следил сегодня за Приватом, какая дневная динамика ?

38,00>37.75 Гдето так.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:23

  Danik написав:
  Evgeny написав:Приват поставил курс продажи в отделениях
37,15 / 37,75
Продажа даже ниже улицы.

Кто следил сегодня за Приватом, какая дневная динамика ?

38,00>37.75 Гдето так.


Стежу за валютним ринком з 1997 року.
Те що відбувається з курсом зараз, це щось небувале, щоб так камінцем курс долара падав, як це відбувається ці крайні дні.
Зазвичай, курс росте на 50 копійок вдень, а як укріплюється гривня, то по копійочці в день вниз курс долара знижується.
А тут таке диво відбувається зі зниженням курса долара, Приват попереду всіх задає тренд на зниження курсу. Обмінки ледь поспівають за Приватбанком у цому питанні.
Але питання залишається: якого біса цей курс взагалі зростав у серпні.
Що або хто за цією движухою стоїть? Чим пояснюється такі дивні коливавння курсу долара?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А ви слідкуєте за курсом дерев"яного за парэбріком?
Нє, ну а що?
Хоч дисертацію пиши: вплив пригожина (живого і мертвого) на курс деревяного на роzzії.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Хоч дисертацію пиши: вплив пригожина (живого і мертвого) на курс деревяного на роzzії.

Якого Пригожіна? Хуйло сказав своїм олігархам продавати $ - вони поки продають, курс держится нижче 100. Перестануть продавати - почне рости далі. У москалів мільярди $ заховані на рахунках фірм, які весною по указу заплатили 2 тлн. податків, тепер от збивають курс... Нажаль в нього олігархи значно слухняніші ніж у нас.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Те що відбувається з курсом зараз, це щось небувале, щоб так камінцем курс долара падав, як це відбувається ці крайні дні.

Не в перше і не востаннє "бриють оленів"
Дюрі-бачі
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