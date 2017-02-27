Хто знає, що за підсумок курсу євро?
Ще 30 хв. тому EUR/USD=1,0795, а зараз раптом 1,0844. При тому, що весь день співвідношення було не вище 1,0815.
Чи це тимчасово, а загальний тренд все одно донизу?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 сер, 2023 17:33
Хто знає, що за підсумок курсу євро?
Ще 30 хв. тому EUR/USD=1,0795, а зараз раптом 1,0844. При тому, що весь день співвідношення було не вище 1,0815.
Чи це тимчасово, а загальний тренд все одно донизу?
Додано: Вів 29 сер, 2023 17:59
Приват поставил курс продажи в отделениях
37,15 / 37,75
Продажа даже ниже улицы.
Кто следил сегодня за Приватом, какая дневная динамика ?
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:17
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:23
Стежу за валютним ринком з 1997 року.
Те що відбувається з курсом зараз, це щось небувале, щоб так камінцем курс долара падав, як це відбувається ці крайні дні.
Зазвичай, курс росте на 50 копійок вдень, а як укріплюється гривня, то по копійочці в день вниз курс долара знижується.
А тут таке диво відбувається зі зниженням курса долара, Приват попереду всіх задає тренд на зниження курсу. Обмінки ледь поспівають за Приватбанком у цому питанні.
Але питання залишається: якого біса цей курс взагалі зростав у серпні.
Що або хто за цією движухою стоїть? Чим пояснюється такі дивні коливавння курсу долара?
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А ви слідкуєте за курсом дерев"яного за парэбріком?
Нє, ну а що?
Хоч дисертацію пиши: вплив пригожина (живого і мертвого) на курс деревяного на роzzії.
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Якого Пригожіна? Хуйло сказав своїм олігархам продавати $ - вони поки продають, курс держится нижче 100. Перестануть продавати - почне рости далі. У москалів мільярди $ заховані на рахунках фірм, які весною по указу заплатили 2 тлн. податків, тепер от збивають курс... Нажаль в нього олігархи значно слухняніші ніж у нас.
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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