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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 сер, 2023 17:32
sens так есть в банковськой ячейки
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rgkmssm
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Додано: Вів 29 сер, 2023 17:33
Хто знає, що за підсумок курсу євро?
Ще 30 хв. тому EUR/USD=1,0795, а зараз раптом 1,0844. При тому, що весь день співвідношення було не вище 1,0815.
Чи це тимчасово, а загальний тренд все одно донизу?
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sergii_naushenko
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Додано: Вів 29 сер, 2023 17:59
Приват поставил курс продажи в отделениях
37,15 / 37,75
Продажа даже ниже улицы.
Кто следил сегодня за Приватом, какая дневная динамика ?
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Evgeny
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:17
Evgeny написав:
Приват поставил курс продажи в отделениях
37,15 / 37,75
Продажа даже ниже улицы.
Кто следил сегодня за Приватом, какая дневная динамика ?
38,00>37.75 Гдето так.
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Danik
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:23
Danik написав: Evgeny написав:
Приват поставил курс продажи в отделениях
37,15 / 37,75
Продажа даже ниже улицы.
Кто следил сегодня за Приватом, какая дневная динамика ?
38,00>37.75 Гдето так.
Стежу за валютним ринком з 1997 року.
Те що відбувається з курсом зараз, це щось небувале, щоб так камінцем курс долара падав, як це відбувається ці крайні дні.
Зазвичай, курс росте на 50 копійок вдень, а як укріплюється гривня, то по копійочці в день вниз курс долара знижується.
А тут таке диво відбувається зі зниженням курса долара, Приват попереду всіх задає тренд на зниження курсу. Обмінки ледь поспівають за Приватбанком у цому питанні.
Але питання залишається: якого біса цей курс взагалі зростав у серпні.
Що або хто за цією движухою стоїть? Чим пояснюється такі дивні коливавння курсу долара?
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Yuri_61
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:37
А ви слідкуєте за курсом дерев"яного за парэбріком?
Нє, ну а що?
Хоч дисертацію пиши: вплив пригожина (живого і мертвого) на курс деревяного на роzzії.
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Yuri_61
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:39
Yuri_61 написав:
Хоч дисертацію пиши: вплив пригожина (живого і мертвого) на курс деревяного на роzzії.
Якого Пригожіна? Хуйло сказав своїм олігархам продавати $ - вони поки продають, курс держится нижче 100. Перестануть продавати - почне рости далі. У москалів мільярди $ заховані на рахунках фірм, які весною по указу заплатили 2 тлн. податків, тепер от збивають курс... Нажаль в нього олігархи значно слухняніші ніж у нас.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:44
Yuri_61 написав:
Те що відбувається з курсом зараз, це щось небувале, щоб так камінцем курс долара падав, як це відбувається ці крайні дні.
Не в перше і не востаннє "бриють оленів"
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 29 сер, 2023 19:13
Evgeny написав:
Приват поставил курс продажи в отделениях
37,15 / 37,75
Продажа даже ниже улицы.
Кто следил сегодня за Приватом, какая дневная динамика ?
38 → 37.85 → 37.75
Але 37.75 було вже десь до обіду
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denozo
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Додано: Вів 29 сер, 2023 19:16
denozo написав: Evgeny написав:
Приват поставил курс продажи в отделениях
37,15 / 37,75
Продажа даже ниже улицы.
Кто следил сегодня за Приватом, какая дневная динамика ?
38 → 37.85 → 37.75
Але 37.75 було вже десь до обіду
Завтра дорожче буде?
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Investor_K
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