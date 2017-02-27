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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10743107441074510746

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 124
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
36
37,50-38,00
29%
36
38,00-38,50
15%
18
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
7%
9
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 19:33

  Investor_K написав:Завтра дорожче буде?

50/50 :mrgreen:
denozo
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:05

  Zebra написав:
  Investor_K написав:шойгу, герасимов.
Где доллар по 40 для карусельщиков?

Да не будет уже никаких 40, я вам месяц назад еще говорил. Ежемесячно 5 млрд долларов грантов в бюджет дают (это по 150 баксов на рыло каждый месяц дармовых денег). Таких бабосов в мирное время собрать не могли, а тут просто задарма капают, а еще и собственные налоги на уровне 2017-2018 года.

гранти менше 50% від допомоги, хоча треба перевірити. але ЗВР у нас зростає далеко не такими темпами, як валютні борги. колись це розвернеться. й щоб тоді не було кратного девалу х10 - девальвувати гривню треба завчасно.

чи буде це робити НБУ? подивимось. інструменти для цього в нього є.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:07

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:Хоч дисертацію пиши: вплив пригожина (живого і мертвого) на курс деревяного на роzzії.

Якого Пригожіна? Хуйло сказав своїм олігархам продавати $ - вони поки продають, курс держится нижче 100. Перестануть продавати - почне рости далі. У москалів мільярди $ заховані на рахунках фірм, які весною по указу заплатили 2 тлн. податків, тепер от збивають курс... Нажаль в нього олігархи значно слухняніші ніж у нас.

там немає олігархів від слова зовсім. там є "смотрящие", яких призначили дивитися за тими чи іншими активами. там цікава суміш держави та дикого капіталізму
Shaman
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