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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10743107441074510746

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 124
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
36
37,50-38,00
29%
36
38,00-38,50
15%
18
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
7%
9
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 19:33

  Investor_K написав:Завтра дорожче буде?

50/50 :mrgreen:
denozo
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:05

  Zebra написав:
  Investor_K написав:шойгу, герасимов.
Где доллар по 40 для карусельщиков?

Да не будет уже никаких 40, я вам месяц назад еще говорил. Ежемесячно 5 млрд долларов грантов в бюджет дают (это по 150 баксов на рыло каждый месяц дармовых денег). Таких бабосов в мирное время собрать не могли, а тут просто задарма капают, а еще и собственные налоги на уровне 2017-2018 года.

гранти менше 50% від допомоги, хоча треба перевірити. але ЗВР у нас зростає далеко не такими темпами, як валютні борги. колись це розвернеться. й щоб тоді не було кратного девалу х10 - девальвувати гривню треба завчасно.

чи буде це робити НБУ? подивимось. інструменти для цього в нього є.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:07

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:Хоч дисертацію пиши: вплив пригожина (живого і мертвого) на курс деревяного на роzzії.

Якого Пригожіна? Хуйло сказав своїм олігархам продавати $ - вони поки продають, курс держится нижче 100. Перестануть продавати - почне рости далі. У москалів мільярди $ заховані на рахунках фірм, які весною по указу заплатили 2 тлн. податків, тепер от збивають курс... Нажаль в нього олігархи значно слухняніші ніж у нас.

там немає олігархів від слова зовсім. там є "смотрящие", яких призначили дивитися за тими чи іншими активами. там цікава суміш держави та дикого капіталізму
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ніхто не розглядав такий варіант:
1 кілька місяців є проблеми з завезенням готівкової валюти банківською системою
2 в попередні роки в ці місяці в країну заходила велика кількість готівкової валюти від контрабандного експорту аграрної продукції, в тому числі в парашу, білорусь, Крим
Зараз цього всього немає. Отже, значно впала пропозиція валюти. А попит росте. Вчорашнім кульбітом регулятор спробував частково компенсувати дефіцит пропозиції і вгамувати попит, який заходив у фазу саморозігріву. Чи буде досягнуто хоч якихось цілей побачимо вже наступного тижня. Сумніваюся...
Щодо офіційної девальвації недавно писав. Думка не змінилася...
orest
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:23

  Investor_K написав:Завтра дорожче буде?
Де, у Приваті чи взагалі?
Думаю можемо трохи відскочити після такого падіння,
але локальний мінімум ще попереду))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:06

  orest написав:Ніхто не розглядав такий варіант:
1 кілька місяців є проблеми з завезенням готівкової валюти банківською системою
2 в попередні роки в ці місяці в країну заходила велика кількість готівкової валюти від контрабандного експорту аграрної продукції, в тому числі в парашу, білорусь, Крим
Зараз цього всього немає. Отже, значно впала пропозиція валюти. А попит росте. Вчорашнім кульбітом регулятор спробував частково компенсувати дефіцит пропозиції і вгамувати попит, який заходив у фазу саморозігріву. Чи буде досягнуто хоч якихось цілей побачимо вже наступного тижня. Сумніваюся...
Щодо офіційної девальвації недавно писав. Думка не змінилася...

Більше представництво письменницького анклаву, накладає відбиток на читацькі очікування. Тому багато хто пише про новизну власних ідей, позиціонуючись, що такого ніхто цього не розглядав раніше, навіть не піднімаючи очі вище свого творіння.
Прораб
 
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