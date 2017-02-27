Investor_K написав:шойгу, герасимов. Где доллар по 40 для карусельщиков?
Да не будет уже никаких 40, я вам месяц назад еще говорил. Ежемесячно 5 млрд долларов грантов в бюджет дают (это по 150 баксов на рыло каждый месяц дармовых денег). Таких бабосов в мирное время собрать не могли, а тут просто задарма капают, а еще и собственные налоги на уровне 2017-2018 года.
гранти менше 50% від допомоги, хоча треба перевірити. але ЗВР у нас зростає далеко не такими темпами, як валютні борги. колись це розвернеться. й щоб тоді не було кратного девалу х10 - девальвувати гривню треба завчасно.
чи буде це робити НБУ? подивимось. інструменти для цього в нього є.
Yuri_61 написав:Хоч дисертацію пиши: вплив пригожина (живого і мертвого) на курс деревяного на роzzії.
Якого Пригожіна? Хуйло сказав своїм олігархам продавати $ - вони поки продають, курс держится нижче 100. Перестануть продавати - почне рости далі. У москалів мільярди $ заховані на рахунках фірм, які весною по указу заплатили 2 тлн. податків, тепер от збивають курс... Нажаль в нього олігархи значно слухняніші ніж у нас.
там немає олігархів від слова зовсім. там є "смотрящие", яких призначили дивитися за тими чи іншими активами. там цікава суміш держави та дикого капіталізму
Ніхто не розглядав такий варіант: 1 кілька місяців є проблеми з завезенням готівкової валюти банківською системою 2 в попередні роки в ці місяці в країну заходила велика кількість готівкової валюти від контрабандного експорту аграрної продукції, в тому числі в парашу, білорусь, Крим Зараз цього всього немає. Отже, значно впала пропозиція валюти. А попит росте. Вчорашнім кульбітом регулятор спробував частково компенсувати дефіцит пропозиції і вгамувати попит, який заходив у фазу саморозігріву. Чи буде досягнуто хоч якихось цілей побачимо вже наступного тижня. Сумніваюся... Щодо офіційної девальвації недавно писав. Думка не змінилася...
orest написав:Ніхто не розглядав такий варіант: 1 кілька місяців є проблеми з завезенням готівкової валюти банківською системою 2 в попередні роки в ці місяці в країну заходила велика кількість готівкової валюти від контрабандного експорту аграрної продукції, в тому числі в парашу, білорусь, Крим Зараз цього всього немає. Отже, значно впала пропозиція валюти. А попит росте. Вчорашнім кульбітом регулятор спробував частково компенсувати дефіцит пропозиції і вгамувати попит, який заходив у фазу саморозігріву. Чи буде досягнуто хоч якихось цілей побачимо вже наступного тижня. Сумніваюся... Щодо офіційної девальвації недавно писав. Думка не змінилася...
Велике представництво письменницького анклаву, накладає відбиток на читацькі очікування. Тому багато хто пише про новизну власних ідей, позиціонуючись, що такого ніхто цього не розглядав раніше, навіть не піднімаючи очі вище свого творіння.
orest Замість багато слів - скажу просто з року в рік в цей час аграрії продають врожай і на виручену гривню купують готівкову валюту, звичайна сезонність без будь якого впливу масонів, таємних лож та різних рептилоїдів.
Shaman написав:гранти менше 50% від допомоги, хоча треба перевірити. але ЗВР у нас зростає далеко не такими темпами, як валютні борги. колись це розвернеться. й щоб тоді не було кратного девалу х10 - девальвувати гривню треба завчасно.
Борги ростуть як пивний живіт:
Станом на кінець липня державний та гарантований державою борг України становив 4 860,59 млрд грн або $132,92 млрд в еквіваленті. Як свідчать дані Міністерства фінансів, це новий рекордний показник. "Протягом липня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 146,23 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $4 млрд", – зазначається у повідомленні. https://mbiz.censor.net/news/3440078/de ... yyi_rekord
ihorsic написав:
Сибарит написав:А вы знали, что 1 калория - это количество энергии, расходуемое на разогрев 1 грамма воды на 1 градус по Цельсию.Таким бразом, если выпить литр холодного пива, температуры 4 градуса по Цельсию, то ваш организм затратит для разогрева его до температуры тела следущее колличество энергии: 1000 грамм Х (37С-4С) = 1000 Х 33 = 33000 калорий. Если учесть, что энергетическая ценность самого литра пива около 10000 калорий, то получается 23 тыс. калорий чистого худения, что приравнивается к 30 минутам бега трусцой. Следовательно - чтобы похудеть надо пить больше холодного пива!
Розрахунок не вірний! Теплоємність пива нижча ніж теплоємність води! Але хід думок мені подобається
Теплоємність різниця невелика, але калорійність пива раз в 15 вища, тобто навіть якщо вживати 4 градуси по Кельвіну, то дефіциту калорій не буде, а енерговитрати при бігу раз в 10 вищі. Але подібно і валютна політика іде по принципу подібних рекомендацій.