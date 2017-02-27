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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1074410745107461074710748>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 125
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
36
37,50-38,00
29%
36
38,00-38,50
14%
18
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
8%
10
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:07

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:Хоч дисертацію пиши: вплив пригожина (живого і мертвого) на курс деревяного на роzzії.

Якого Пригожіна? Хуйло сказав своїм олігархам продавати $ - вони поки продають, курс держится нижче 100. Перестануть продавати - почне рости далі. У москалів мільярди $ заховані на рахунках фірм, які весною по указу заплатили 2 тлн. податків, тепер от збивають курс... Нажаль в нього олігархи значно слухняніші ніж у нас.

там немає олігархів від слова зовсім. там є "смотрящие", яких призначили дивитися за тими чи іншими активами. там цікава суміш держави та дикого капіталізму
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ніхто не розглядав такий варіант:
1 кілька місяців є проблеми з завезенням готівкової валюти банківською системою
2 в попередні роки в ці місяці в країну заходила велика кількість готівкової валюти від контрабандного експорту аграрної продукції, в тому числі в парашу, білорусь, Крим
Зараз цього всього немає. Отже, значно впала пропозиція валюти. А попит росте. Вчорашнім кульбітом регулятор спробував частково компенсувати дефіцит пропозиції і вгамувати попит, який заходив у фазу саморозігріву. Чи буде досягнуто хоч якихось цілей побачимо вже наступного тижня. Сумніваюся...
Щодо офіційної девальвації недавно писав. Думка не змінилася...
orest
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:23

  Investor_K написав:Завтра дорожче буде?
Де, у Приваті чи взагалі?
Думаю можемо трохи відскочити після такого падіння,
але локальний мінімум ще попереду))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:06

  orest написав:Ніхто не розглядав такий варіант:
1 кілька місяців є проблеми з завезенням готівкової валюти банківською системою
2 в попередні роки в ці місяці в країну заходила велика кількість готівкової валюти від контрабандного експорту аграрної продукції, в тому числі в парашу, білорусь, Крим
Зараз цього всього немає. Отже, значно впала пропозиція валюти. А попит росте. Вчорашнім кульбітом регулятор спробував частково компенсувати дефіцит пропозиції і вгамувати попит, який заходив у фазу саморозігріву. Чи буде досягнуто хоч якихось цілей побачимо вже наступного тижня. Сумніваюся...
Щодо офіційної девальвації недавно писав. Думка не змінилася...

Велике представництво письменницького анклаву, накладає відбиток на читацькі очікування. Тому багато хто пише про новизну власних ідей, позиціонуючись, що такого ніхто цього не розглядав раніше, навіть не піднімаючи очі вище свого творіння.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 06:50

orest Замість багато слів - скажу просто з року в рік в цей час аграрії продають врожай і на виручену гривню купують готівкову валюту, звичайна сезонність без будь якого впливу масонів, таємних лож та різних рептилоїдів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 07:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:гранти менше 50% від допомоги, хоча треба перевірити. але ЗВР у нас зростає далеко не такими темпами, як валютні борги. колись це розвернеться. й щоб тоді не було кратного девалу х10 - девальвувати гривню треба завчасно.

Борги ростуть як пивний живіт:
Станом на кінець липня державний та гарантований державою борг України становив 4 860,59 млрд грн або $132,92 млрд в еквіваленті.
Як свідчать дані Міністерства фінансів, це новий рекордний показник.
"Протягом липня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 146,23 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $4 млрд", – зазначається у повідомленні. https://mbiz.censor.net/news/3440078/de ... yyi_rekord

  ihorsic написав:
  Сибарит написав:А вы знали, что 1 калория - это количество энергии, расходуемое на разогрев 1 грамма воды на 1 градус по Цельсию.Таким бразом, если выпить литр холодного пива, температуры 4 градуса по Цельсию, то ваш организм затратит для разогрева его до температуры тела следущее колличество энергии: 1000 грамм Х (37С-4С) = 1000 Х 33 = 33000 калорий. Если учесть, что энергетическая ценность самого литра пива около 10000 калорий, то получается 23 тыс. калорий чистого худения, что приравнивается к 30 минутам бега трусцой. Следовательно - чтобы похудеть надо пить больше холодного пива!

Розрахунок не вірний! Теплоємність пива нижча ніж теплоємність води!
Але хід думок мені подобається

Теплоємність різниця невелика, але калорійність пива раз в 15 вища, тобто навіть якщо вживати 4 градуси по Кельвіну, то дефіциту калорій не буде, а енерговитрати при бігу раз в 10 вищі.
Але подібно і валютна політика іде по принципу подібних рекомендацій.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 08:13

Shaman єдине, що трохи втішає: по більшості кредитів відсотки платимо не ми
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:37

  denozo написав:
  Evgeny написав:Приват поставил курс продажи в отделениях
37,15 / 37,75
Продажа даже ниже улицы.

Кто следил сегодня за Приватом, какая дневная динамика ?

38 → 37.85 → 37.75
Але 37.75 було вже десь до обіду


На сейчас Приват 37,20 / 37,80 в кассе
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:19

  Василь-Рівне написав:Замість багато слів - скажу просто з року в рік в цей час аграрії продають врожай і на виручену гривню купують готівкову валюту, звичайна сезонність без будь якого впливу масонів, таємних лож та різних рептилоїдів.

Блін, а я добре пам'ятаю ще серпень 1998-го.
Як курс тримався пару років на приблизно 180 000-190000 купонів, потім 1.8-1.9 гривень за долар.
Дойчмарка приблизно до 100000, а потім за пару днів пробили 2.2...2.6...3.
Зупинились тільки на 4.
От ніколи не було такого і знову трапилось(с) :lol:
П.с. по сьогоденню, намітився міні відскок, знову і біди і аски рвуться до 38 і більше...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:29

  somilitark написав:
  Василь-Рівне написав:Замість багато слів - скажу просто з року в рік в цей час аграрії продають врожай і на виручену гривню купують готівкову валюту, звичайна сезонність без будь якого впливу масонів, таємних лож та різних рептилоїдів.

Блін, а я добре пам'ятаю ще серпень 1998-го.
Як курс тримався пару років на приблизно 180 000-190000 купонів, потім 1.8-1.9 гривень за долар.
Дойчмарка приблизно до 100000, а потім за пару днів пробили 2.2...2.6...3.
Зупинились тільки на 4.
От ніколи не було такого і знову трапилось(с) :lol:
П.с. по сьогоденню, намітився міні відскок, знову і біди і аски рвуться до 38 і більше...
В соответствии с президентским указом № 762/96 Л. Д. Кучмы от 25 августа 1996 года «О денежной реформе на Украине» (опубликованном 29 августа 1996 года), гривна была введена в качестве денежной единицы 2 сентября 1996 года. 2 сентября 1996 начался обмен купоно-карбованцев на гривны в соотношении 100 000 крб = 1 грн.
Frez
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