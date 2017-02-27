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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10745107461074710748>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 125
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
36
37,50-38,00
29%
36
38,00-38,50
14%
18
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
8%
10
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:41

Подскажите, какие банки уже меняют баксы онлайн?
Приват расчехлился уже или пока только Моно??
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:41

  Frez написав:
  somilitark написав:
  Василь-Рівне написав:Замість багато слів - скажу просто з року в рік в цей час аграрії продають врожай і на виручену гривню купують готівкову валюту, звичайна сезонність без будь якого впливу масонів, таємних лож та різних рептилоїдів.

Блін, а я добре пам'ятаю ще серпень 1998-го.
Як курс тримався пару років на приблизно 180 000-190000 купонів, потім 1.8-1.9 гривень за долар.
Дойчмарка приблизно до 100000, а потім за пару днів пробили 2.2...2.6...3.
Зупинились тільки на 4.
От ніколи не було такого і знову трапилось(с) :lol:
П.с. по сьогоденню, намітився міні відскок, знову і біди і аски рвуться до 38 і більше...
В соответствии с президентским указом № 762/96 Л. Д. Кучмы от 25 августа 1996 года «О денежной реформе на Украине» (опубликованном 29 августа 1996 года), гривна была введена в качестве денежной единицы 2 сентября 1996 года. 2 сентября 1996 начался обмен купоно-карбованцев на гривны в соотношении 100 000 крб = 1 грн.

А яка паніка була у населення(((
Деномінацію як завжди об'явили в п'ятницю ввечері, люди не розібравшись що до чого і чудово пам'ятаючи попередні "грошові реформи", тобто фактично експропріації від комуняк, нарід як божевільний кинувся до крамниць і ринків вигрібати все що бачить(((
А вже на буднях всіх заспокоїли, що в них є АЖ ДВА тижні на обмін купоно-карбованців на новісіньки гривні, де дядько Володимир у шапці на двушечкі..
Якось знайшов у старих лахах більше ляма жовтими полтосіками( по 50 000), віддав дитям у дворі гратися, що з ними ще було робити...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:42

  asti написав:Подскажите, какие банки уже меняют баксы онлайн?
Приват расчехлился уже или пока только Моно??


Онлайн-покупка валюты в банках Украины
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:48

DmitryZP
Цікаво звідки курс 37,45? чому не 36,9342? і чи вже хтось десь зміг купити валюту онлайн?
lenakurs
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:14

  lenakurs написав:DmitryZP
Цікаво звідки курс 37,45? чому не 36,9342? і чи вже хтось десь зміг купити валюту онлайн?

Просто банки хотят получать прибыль. Если можно продать по 37,45 то зачем продавать по 37 ?))))
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:26

  somilitark написав:2 сентября 1996 начался обмен купоно-карбованцев на гривны в соотношении 100 000 крб = 1 грн.

А яка паніка була у населення(((

Деномінацію як завжди об'явили в п'ятницю ввечері, люди не розібравшись що до чого і чудово пам'ятаючи попередні "грошові реформи", тобто фактично експропріації від комуняк, нарід як божевільний кинувся до крамниць і ринків вигрібати все що бачить(((
.
у "населення" в 1996 всі гроші були або лише у кількості "на їжу", і то тільки на найближчий тиждень,
або в доларах.
Ніхто з неідіотів (крім пенсіонерів) вже у карбованцях не зберігав:
з'явилась сума - одразу йшли купляли 20-50-100-200-... баксів.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 30 сер, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:31

Утримання спреду між готівковим і офіційним курсом гривні до долара США менше 5% є стратегічною ціллю НБУ в рамках виконання стратегії розвитку фінансового сектору України.

Про це йдеться у презентації Стратегії.

Національний банк, Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору України.

https://finclub.net/ua/news/nbu-utrymuv ... DmgMs2Zwhc


Курс НБУ+5%=38,38
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:34

  Evgeny написав:Утримання спреду між готівковим і офіційним курсом гривні до долара США менше 5% є стратегічною ціллю НБУ в рамках виконання стратегії розвитку фінансового сектору України.

Курс НБУ+5%=38,38
це якщо завтра курс НБУ не 37,4123 , наприклад
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:45

  flysoulfly написав:
  Evgeny написав:Утримання спреду між готівковим і офіційним курсом гривні до долара США менше 5% є стратегічною ціллю НБУ в рамках виконання стратегії розвитку фінансового сектору України.

Курс НБУ+5%=38,38
це якщо завтра курс НБУ не 37,4123 , наприклад


1. Індекс споживчих цін є на рівні менше 15%.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:55

  lenakurs написав:DmitryZP
Цікаво звідки курс 37,45? чому не 36,9342? і чи вже хтось десь зміг купити валюту онлайн?


Я не знаю чого банк ставить той або інший курс. Зранку купив трохи доларів у моно, 37.44(і купа ще якихось цифр)
DmitryZP
 
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