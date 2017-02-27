Василь-Рівне написав:Замість багато слів - скажу просто з року в рік в цей час аграрії продають врожай і на виручену гривню купують готівкову валюту, звичайна сезонність без будь якого впливу масонів, таємних лож та різних рептилоїдів.
Блін, а я добре пам'ятаю ще серпень 1998-го. Як курс тримався пару років на приблизно 180 000-190000 купонів, потім 1.8-1.9 гривень за долар. Дойчмарка приблизно до 100000, а потім за пару днів пробили 2.2...2.6...3. Зупинились тільки на 4. От ніколи не було такого і знову трапилось(с) П.с. по сьогоденню, намітився міні відскок, знову і біди і аски рвуться до 38 і більше...
В соответствии с президентским указом № 762/96 Л. Д. Кучмы от 25 августа 1996 года «О денежной реформе на Украине» (опубликованном 29 августа 1996 года), гривна была введена в качестве денежной единицы 2 сентября 1996 года. 2 сентября 1996 начался обмен купоно-карбованцев на гривны в соотношении 100 000 крб = 1 грн.
А яка паніка була у населення((( Деномінацію як завжди об'явили в п'ятницю ввечері, люди не розібравшись що до чого і чудово пам'ятаючи попередні "грошові реформи", тобто фактично експропріації від комуняк, нарід як божевільний кинувся до крамниць і ринків вигрібати все що бачить((( А вже на буднях всіх заспокоїли, що в них є АЖ ДВА тижні на обмін купоно-карбованців на новісіньки гривні, де дядько Володимир у шапці на двушечкі.. Якось знайшов у старих лахах більше ляма жовтими полтосіками( по 50 000), віддав дитям у дворі гратися, що з ними ще було робити...
somilitark написав:2 сентября 1996 начался обмен купоно-карбованцев на гривны в соотношении 100 000 крб = 1 грн.
А яка паніка була у населення(((
Деномінацію як завжди об'явили в п'ятницю ввечері, люди не розібравшись що до чого і чудово пам'ятаючи попередні "грошові реформи", тобто фактично експропріації від комуняк, нарід як божевільний кинувся до крамниць і ринків вигрібати все що бачить((( .
у "населення" в 1996 всі гроші були або лише у кількості "на їжу", і то тільки на найближчий тиждень, або в доларах. Ніхто з неідіотів (крім пенсіонерів) вже у карбованцях не зберігав: з'явилась сума - одразу йшли купляли 20-50-100-200-... баксів.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 30 сер, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Утримання спреду між готівковим і офіційним курсом гривні до долара США менше 5% є стратегічною ціллю НБУ в рамках виконання стратегії розвитку фінансового сектору України.
Про це йдеться у презентації Стратегії.
Національний банк, Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору України.