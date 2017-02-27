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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10745107461074710748

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 125
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
36
37,50-38,00
29%
36
38,00-38,50
14%
18
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
8%
10
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:59

  DmitryZP написав:
  lenakurs написав:DmitryZP
Цікаво звідки курс 37,45? чому не 36,9342? і чи вже хтось десь зміг купити валюту онлайн?


Я не знаю чого банк ставить той або інший курс. Зранку купив трохи доларів у моно, 37.44(і купа ще якихось цифр)

Ну так при снятии же комиссия 0,9% и в итоге курс 37,78...как на улице...
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  DmitryZP написав:Я не знаю чого банк ставить той або інший курс

В нас править балом Приват, який вирішив, що хоче заробити 1,5% на обміні, а решта банків підлаштувались під нього
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:15

  Evgeny написав:1. Індекс споживчих цін є на рівні менше 15%.
в этом есть логика.
Но мы же в Украине живем...

:mrgreen: А динамика изменения скорости роста понижения ожиданий охлаждения настроений инфляционной энтропии доходов экспертного сообщества - она на момент положительная или отрицательная?
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:24

  Evgeny написав:
  DmitryZP написав:
  lenakurs написав:DmitryZP
Цікаво звідки курс 37,45? чому не 36,9342? і чи вже хтось десь зміг купити валюту онлайн?


Я не знаю чого банк ставить той або інший курс. Зранку купив трохи доларів у моно, 37.44(і купа ще якихось цифр)

Ну так при снятии же комиссия 0,9% и в итоге курс 37,78...как на улице...


от мені подобається коли починають на форумі рахувати чужі гроші :)
я їх на ІБ перекину і куплю акції до інвестиційого портфелю

а навіщо ви купили, якщо тут дешевше... а навіщо ви продали, якщо будіт тока даражать...

до речі, не знаю як зараз на вулиці, а от на вихідних обмінка де я можу без зайвих витрат часу купити валюту світила 38.30
DmitryZP
 
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