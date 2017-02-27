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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:59
DmitryZP написав: lenakurs написав:DmitryZP
Цікаво звідки курс 37,45? чому не 36,9342? і чи вже хтось десь зміг купити валюту онлайн?
Я не знаю чого банк ставить той або інший курс. Зранку купив трохи доларів у моно, 37.44(і купа ще якихось цифр)
Ну так при снятии же комиссия 0,9% и в итоге курс 37,78...как на улице...
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Додано: Сер 30 сер, 2023 14:00
DmitryZP написав:
Я не знаю чого банк ставить той або інший курс
В нас править балом Приват, який вирішив, що хоче заробити 1,5% на обміні, а решта банків підлаштувались під нього
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Додано: Сер 30 сер, 2023 14:15
Evgeny написав:
1. Індекс споживчих цін є на рівні менше 15%.
в этом есть логика.
Но мы же в Украине живем...
А динамика изменения скорости роста понижения ожиданий охлаждения настроений инфляционной энтропии доходов экспертного сообщества - она на момент положительная или отрицательная?
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Додано: Сер 30 сер, 2023 14:24
Evgeny написав: DmitryZP написав: lenakurs написав:DmitryZP
Цікаво звідки курс 37,45? чому не 36,9342? і чи вже хтось десь зміг купити валюту онлайн?
Я не знаю чого банк ставить той або інший курс. Зранку купив трохи доларів у моно, 37.44(і купа ще якихось цифр)
Ну так при снятии же комиссия 0,9% и в итоге курс 37,78...как на улице...
от мені подобається коли починають на форумі рахувати чужі гроші
я їх на ІБ перекину і куплю акції до інвестиційого портфелю
а навіщо ви купили, якщо тут дешевше... а навіщо ви продали, якщо будіт тока даражать...
до речі, не знаю як зараз на вулиці, а от на вихідних обмінка де я можу без зайвих витрат часу купити валюту світила 38.30
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