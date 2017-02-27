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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10745107461074710748

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 125
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
36
37,50-38,00
29%
36
38,00-38,50
14%
18
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
8%
10
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:59

  DmitryZP написав:
  lenakurs написав:DmitryZP
Цікаво звідки курс 37,45? чому не 36,9342? і чи вже хтось десь зміг купити валюту онлайн?


Я не знаю чого банк ставить той або інший курс. Зранку купив трохи доларів у моно, 37.44(і купа ще якихось цифр)

Ну так при снятии же комиссия 0,9% и в итоге курс 37,78...как на улице...
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  DmitryZP написав:Я не знаю чого банк ставить той або інший курс

В нас править балом Приват, який вирішив, що хоче заробити 1,5% на обміні, а решта банків підлаштувались під нього
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:15

  Evgeny написав:1. Індекс споживчих цін є на рівні менше 15%.
в этом есть логика.
Но мы же в Украине живем...

:mrgreen: А динамика изменения скорости роста понижения ожиданий охлаждения настроений инфляционной энтропии доходов экспертного сообщества - она на момент положительная или отрицательная?
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:24

  Evgeny написав:
  DmitryZP написав:
  lenakurs написав:DmitryZP
Цікаво звідки курс 37,45? чому не 36,9342? і чи вже хтось десь зміг купити валюту онлайн?


Я не знаю чого банк ставить той або інший курс. Зранку купив трохи доларів у моно, 37.44(і купа ще якихось цифр)

Ну так при снятии же комиссия 0,9% и в итоге курс 37,78...как на улице...


от мені подобається коли починають на форумі рахувати чужі гроші :)
я їх на ІБ перекину і куплю акції до інвестиційого портфелю

а навіщо ви купили, якщо тут дешевше... а навіщо ви продали, якщо будіт тока даражать...

до речі, не знаю як зараз на вулиці, а от на вихідних обмінка де я можу без зайвих витрат часу купити валюту світила 38.30
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:29

  lenakurs написав:DmitryZP
Цікаво звідки курс 37,45? чому не 36,9342? і чи вже хтось десь зміг купити валюту онлайн?

Сенс 37,4 і зняття без комісіі
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:32

DmitryZP
Вы же на валютной ветке и все курсы наличных внизу страницы указаны)))
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:44

  DmitryZP написав:до речі, не знаю як зараз на вулиці

зараз на вулиці десь 36 на сонці
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:26

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................30.08.2023.........31.08.2023
дата розрахунку...............29.08.2023..........30.08.2023
Євро..................................39,516.................39,7903...+0.69%
Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0881 (вчера 1.0806)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.52 (вчера 104.20).
Вчера во второй половине дня случился резкий обвал, в результате которого индекс доллара откатился до уровней, с которых начинал рост в конце прошлой недели.
...................................................
  orest написав:Ніхто не розглядав такий варіант:
1 кілька місяців є проблеми з завезенням готівкової валюти банківською системою
2 в попередні роки в ці місяці в країну заходила велика кількість готівкової валюти від контрабандного експорту аграрної продукції

Вариант банальной ошибки в прогнозировании потребности мы рассматривали. Ваше объяснение причин такой ошибки имеет право на жизнь. Сути это не изменит - банки завезли меньше, чем нужно.
  orest написав:Вчорашнім кульбітом регулятор спробував частково компенсувати дефіцит пропозиції і вгамувати попит, який заходив у фазу саморозігріву. Чи буде досягнуто хоч якихось цілей побачимо вже наступного тижня. Сумніваюся...

Сам по себе этот кульбит вряд ли дал бы долгосрочный эффект, но есть один интересный момент. Дело в том, что наличный курс начал снижаться чуть раньше, чем было объявлено о попустительстве в ограничениях. Это вызывает подозрения, что кульбит был подкреплен прибытием товарной партии наличной валюты. Если это так, эффект может оказаться достаточно стойким.
Сибарит
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